Motorradlenker (29) vor den Augen seiner Freunde tödlich verunglückt

Auf der Großalmstraße im Bezirk Gmunden kam ein 29-jähriger Motorradlenker in einer Rechtskurve ins Schleudern. Seine Freunde hielten sofort an und riefen Hilfe, doch für ihn kam jede Rettung zu spät.

Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis (Oberösterreich) war am Samstag, dem 27. Juni 2026, gegen 11.10 Uhr mit seinem Motorrad auf der Großalmstraße unterwegs. Er fuhr von Steinbach am Attersee kommend in Richtung Neukirchen. In einer Rechtskurve geriet der Mann ins Schleudern. Danach schlitterte er mit seinem Motorrad über die Gegenfahrbahn. Unterhalb der Fahrbahn kam der 29-Jährige schließlich in einem angrenzenden Wald zu liegen. Zwei Freunde, die hinter ihm unterwegs waren, bemerkten den Unfall. Sie hielten sofort an. Danach verständigten sie die Einsatzkräfte.

29-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Vor Ort standen zwei Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die medizinische Versorgung wurde sofort eingeleitet. Für den Motorradfahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. „Trotz der umgehend eingeleiteten medizinischen Versorgung erlag der 29-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.