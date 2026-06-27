Über 39 Grad: Juni-Hitzerekord geknackt

Extreme Temperaturen prägen das aktuelle Juni-Wochenende in Österreich, das als das bislang heißeste seit Messbeginn gilt. Seit Samstag Nachmittag um 15 Uhr gibt es einen neuen historischen Höchstwert.

Bereits in der Nacht kam es zu zahlreichen Rekordwerten, bevor es am Samstagnachmittag, den 27. Juni 2026, einen neuen historischen Juni-Höchstwert gab: Im niederösterreichischen Bad Deutsch-Altenberg Carnuntum wurden um 15 Uhr 39,1 Grad Celsius gemessen. Stand 17 Uhr ist es sogar noch heißer, mit 39,3 Grad Celsius. Auf dem zweiten Platz liegt Wien-Stammersdorf mit 38,8 Grad, dicht dahinter Wien-Innere Stadt und Innsbruck-Universität mit jeweils 38,7 Grad.

Bisheriger Juni-Rekord lag bei 38,6 Grad

An 18 Messstationen verzeichnet die GeoSphere Austria am Samstag Temperaturen von mindestens 38 Grad. Darunter auch sechs Messpunkte, an denen es zuvor noch nie so heiß war: Wien-Stammersdorf (38,8 Grad), Innsbruck-Universität und Bad Vöslau (je 38,5 Grad), Wieselburg (NÖ) mit 38,3 Grad, Melk (NÖ) mit 38,2 Grad und die Station Braunau/Ranshofen (OÖ) mit 38,0 Grad. Der bisherige Juni-Rekord von Waidhofen an der Ybbs aus dem Jahr 2013 ist damit übertroffen worden. Morgen Sonntag erreicht die Hitzewelle dann ihren absoluten Höhepunkt. Mit ungünstigem Föhnwind könnten laut Meteorologen im Osten Österreichs sogar 41 bis 42 Grad erreicht werden.

©GeoSphere Austria Derzeit Warnstufe Rot in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Auch in der Nacht wurden neue Rekorde aufgestellt

An mehr als 10 Mess-Stationen wurden in der Nacht auf Samstag neue Juni-Rekorde aufgestellt. Besonders prägnant sind jedoch zwei Stationen in Ost-Österreich: Wie Michele Salmi, Meteorologe bei UBIMET, gegenüber 5 Minuten bekanntgibt, war es in Retz (Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich) und in Wien bei der Jubiläumswarte mit jeweils 24,9 Grad am heißesten. Das sprengt nicht nur die bisherigen Juni-Werte an diesen beiden Mess-Stationen, sondern es sind neue Allzeitrekorde. Noch nie war es in Retz seit Messbeginn 1946 so heiß. Selbiges gilt für die Jubiläumswarte, hier werden seit 2009 die Temperaturen ermittelt.

Fast 10 Grad zu viel auf 1.300 Metern Höhe

Besonders auffällig ist laut Salmi auch der Höchstwert, der in der Nacht auf den 27. Juni am Brenner (Gebirgspass in Tirol) gemessen wurde: Mit 17,1 Grad fiel auch auf 1.300 Metern Höhe ein neuer Rekord. Zum Vergleich: Die Durchschnittstemperatur beträgt hier in einer Juni-Nacht etwa 8 Grad.

Hitzerekorde auch in Kärnten und in der Steiermark

Brütende Hitze herrscht in Kärnten und in der Steiermark. Mit Stand 17 Uhr hat es in Villach 33,8 Grad, dieser Wert ist sozusagen noch der niedrigste, denn Feldkirchen verzeichnet heute 34,5 Grad, dann folgt Dellach im Drautal mit 34,7 Grad und Ferlach mit 34,7 Grad. In Pörtschach misst man 34 Grad. In Graz Straßgang zeigte das Thermometer der Geosphere Austria am Samstag, dem 27. Juni 2026, bis 16.45 Uhr stolze 34,5 Grad an. Wer da draußen unterwegs war, hat den Sommer nicht nur gesehen, sondern auch gespürt. Die Luft war warm, der Asphalt wohl noch wärmer und ein schattiges Platzerl plötzlich sehr beliebt. Auch in der Nacht blieb es mit 19,8 Grad mild.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 17:51 Uhr aktualisiert