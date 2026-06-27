Wanderer (60) stürzt am Großen Pyhrgas mehrere Meter ab – bewusstlos

Am Großen Pyhrgas im Bezirk Kirchdorf stürzte ein Wanderer beim Abstieg mehrere Meter ab. Der 60-Jährige war kurz bewusstlos und wurde ins Klinikum Kirchdorf geflogen.

Ein 60-jähriger Wanderer stürzte am Großen Pyhrgas beim Abstieg mehrere Meter ab und wurde per Notarzthubschrauber ins Klinikum Kirchdorf geflogen.

Ein 60-jähriger Wanderer stürzte am Großen Pyhrgas beim Abstieg mehrere Meter ab und wurde per Notarzthubschrauber ins Klinikum Kirchdorf geflogen.

Ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land war am Samstag, dem 27. Juni 2026, in den frühen Morgenstunden am Großen Pyhrgas unterwegs. Gemeinsam mit seiner Gattin wählte er den Wanderweg Nummer 614 von der Hofalm. Der Unfall passierte im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn. Gegen 10.30 Uhr kam der Mann beim Abstieg zu Sturz. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich auf einer Seehöhe von rund 1.850 Metern. Laut Angaben der Landespolizeidirektion Oberösterreich rutschte der 60-Jährige etwa fünf bis acht Meter ab.

Kurz bewusstlos

Beim Abrutschen überschlug sich der Wanderer mehrmals. Nach dem Unfall war er kurzzeitig bewusstlos. Weitere Angaben zu seinem Zustand wurden in der Meldung nicht genannt. Die Rettung erfolgte durch den Notarzthubschrauber. Der 60-Jährige wurde in das Klinikum Kirchdorf geflogen.