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Bild auf 5min.at zeigt Norbert Hofer.
Den Führerschein musste Norbert Hofer nach der Fahrt abgeben.
Pinkafeld
27/06/2026
Reumütig

„Es tut mir leid!“ Norbert Hofer entschuldigt sich nach Alko-Fahrt

Es dauerte nur wenige Stunden nach den ersten Meldungen, bis sich der ehemalige Spitzenpolitiker der FPÖ Norbert Hofer erstmals persönlich zu den Vorwürfen äußerte.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(158 Wörter)
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Wie bereits berichtet, war der ehemalige FPÖ-Chef Norbert Hofer am gestrigen Vormittag, dem 26. Juni 2026, unter starkem Alkoholeinfluss mit seinem Audi 80 von der Steiermark Richtung Pinkafeld unterwegs. Ein Zeuge beobachtete das offensichtlich rücksichtlose Fahrmanöver und alarmierte die Polizei. Diese stellte Hofer dann nach Beendigung der Fahrt bei ihm Zuhause zur Rede. Nun äußert dieser sich gegenüber der „Heute“: „Es tut mir leid. Ich habe so einen Fehler noch nie gemacht und trage natürlich alle Konsequenzen, die die Behörde nun in diesem Zusammenhang ziehen wird“, erklärt er.

Verkehrsinsel überrollt, beinahe in einen Straßengraben gefahren

Den Berichten zufolge hat Hofer zunächst eine Verkehrsinsel überrollt und wäre anschließend beinahe im Straßengraben gelandet. Das Auto sei zudem zeitweise auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen.  Ein Alko-Vortest vor Ort bescheinigte dem Politiker einen Wert von 2,5 Promille. Einen Alkomat-Test soll Hofer verweigert haben.

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