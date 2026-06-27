Höhepunkt der Hitzewelle: In der Osthälfte wackelt der Rekord von 40,5 Grad

Während die Hitzewelle am Sonntag ihren absoluten Scheitelpunkt erreicht, steigt von Westen her die Gefahr von Wärmegewittern. Wer in den Bergen unterwegs ist, sollte dringend auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr achten.

Die Osthälfte Österreichs erlebt den absoluten Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle. Bei fast durchgehendem Sonnenschein klettern die Temperaturen auf 33 bis rund 40 Grad, wobei Niederösterreich und Wien die absoluten Hitze-Hotspots bilden. Damit wackelt der bisherige Allzeit-Temperaturrekord von 40,5 Grad, der am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg gemessen wurde. Ein teilweise mäßiger bis lebhafter Wind aus West bis Süd sorgt dabei kaum für Abkühlung.

Im Westen bis zu 36 Grad

Nicht ganz so extrem, aber dennoch heiß bleibt es im Westen: Zwischen Vorarlberg, dem Salzkammergut und Oberkärnten liegen die Spitzenwerte bei 29 bis 36 Grad. Die Sonne muss im Laufe des Tages allerdings Platz für Quellwolken machen, die mancherorts heftige Gewitter und Regenschauer entladen. Abkühlung sucht man auch in den Bergen vergeblich: Auf 2.000 Metern hat es zu Mittag rund 23 Grad.