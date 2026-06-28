Stimmen zum Spiel: Das sagen die ÖFB-Spieler zum Unentschieden gegen Algerien
Erleichterung, Erschöpfung und absoluter Stolz. Nach dem dramatischen 3:3-Krimi in Kansas City gegen Algerien sprechen die ÖFB-Kicker über das finale Spiel der Gruppenphase.
Im entscheidenden WM-Gruppenspiel in Kansas City reichte der österreichischen Nationalmannschaft ein hart umkämpftes Unentschieden gegen Algerien für den Aufstieg ins Sechzehntelfinale. Nach einer von beiden Seiten intensiv geführten ersten Halbzeit, in der Marko Arnautovic Österreich in Führung brachte, nahm die Partie im zweiten Durchgang an Fahrt auf: Auf den erneuten Führungstreffer durch Marcel Sabitzer in der 55. Minute antwortete Riyad Mahrez nur fünf Minuten später mit dem 2:2 für Algerien. In einer nervenaufreibenden Schlussphase hielt das ÖFB-Team dem algerischen Druck stand und sicherte sich ein 3:3 Remis, das letztlich beiden Mannschaften den Einzug in die nächste Runde bescherte.
ÖFB-Profis im Interview
Gleich mehrere Akteure der Begegnung gaben ihre Meinung zum letzten Gruppenspiel ab: Wir haben die besten Stimmen zum Spiel der ÖFB-Profis aus dem ORF-Interview für dich zusammengefasst.
Ralf Rangnick, ÖFB-Teamcoach
„So etwas habe ich bisher noch nie in einem Fußballspiel erlebt. Normalerweise ist mit dem 3:2 das Spiel vorbei. Das wir tatsächlich dann nochmal so die Chance nutzen, wieder ins Spiel zurückzukommen, ist eigentlich unfassbar, aber im Moment sind wir einfach mal nur happy und froh, dass wir es geschafft haben.“