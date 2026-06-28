Stimmen zum Spiel: Das sagen die ÖFB-Spieler zum Unentschieden gegen Algerien

Erleichterung, Erschöpfung und absoluter Stolz. Nach dem dramatischen 3:3-Krimi in Kansas City gegen Algerien sprechen die ÖFB-Kicker über das finale Spiel der Gruppenphase.

Wir haben die Stimmen zum Spiel der ÖFB-Profis aus dem ORF-Interview für dich zusammengefasst.

Wir haben die Stimmen zum Spiel der ÖFB-Profis aus dem ORF-Interview für dich zusammengefasst.

Im entscheidenden WM-Gruppenspiel in Kansas City reichte der österreichischen Nationalmannschaft ein hart umkämpftes Unentschieden gegen Algerien für den Aufstieg ins Sechzehntelfinale. Nach einer von beiden Seiten intensiv geführten ersten Halbzeit, in der Marko Arnautovic Österreich in Führung brachte, nahm die Partie im zweiten Durchgang an Fahrt auf: Auf den erneuten Führungstreffer durch Marcel Sabitzer in der 55. Minute antwortete Riyad Mahrez nur fünf Minuten später mit dem 2:2 für Algerien. In einer nervenaufreibenden Schlussphase hielt das ÖFB-Team dem algerischen Druck stand und sicherte sich ein 3:3 Remis, das letztlich beiden Mannschaften den Einzug in die nächste Runde bescherte.

ÖFB-Profis im Interview

Gleich mehrere Akteure der Begegnung gaben ihre Meinung zum letzten Gruppenspiel ab: Wir haben die besten Stimmen zum Spiel der ÖFB-Profis aus dem ORF-Interview für dich zusammengefasst.

Ralf Rangnick, ÖFB-Teamcoach „So etwas habe ich bisher noch nie in einem Fußballspiel erlebt. Normalerweise ist mit dem 3:2 das Spiel vorbei. Das wir tatsächlich dann nochmal so die Chance nutzen, wieder ins Spiel zurückzukommen, ist eigentlich unfassbar, aber im Moment sind wir einfach mal nur happy und froh, dass wir es geschafft haben.“

Sasa Kalajdzic, Torschütze zum 3:3 „Um ehrlich zu sein, ich weiß jetzt auch gar nicht, was passiert ist. Es ist so schnell gegangen. Wir haben den Treffer bekommen und wir waren alle gefühlt in einer Schockstarre. Gott sei Dank haben wir noch einen Treffer hinbekommen, es war unglaublich.“

Michael Gregoritsch, Vorlagengeber zum 3:3 „Wir haben uns mit dem Feuer gespielt, wir haben Öl reingossen. Wir waren raus für ein paar Minuten, nach der Chance von Philipp Lienhart habe ich gedacht, es ist komplett vorbei. Dann gibt’s irgendwo so kleine Wunder und das haben wir geschafft. […] Ich glaube, das wäre so unverdient gewesen, wenn wir ausgeschieden wären.“

Marcel Sabitzer, Torschütze zum 2:1 „Wir gehen zweimal in Führung, da musst du das nach Hause bringen. Das kannst du nicht bringen bei so einem Spiel. Das ist teilweise unseriös. […] Wir sind weiter, das zählt und jetzt müssen wir mal gut analysieren, dass wir besser reinkommen.“

Marko Arnautovic, Torschütze zum 1:0 „Ich meine, es war jetzt wirklich sehr, sehr knapp. Ich habe nur daran gedacht, dass wir ausscheiden würden. Ich kann es auch immer noch nicht in Worte fassen, weil alles sehr schnell passiert ist. Aber ja, ich bin natürlich extrem glücklich, dass wir weitermachen und jetzt dann gegen Spanien spielen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.06.2026 um 07:15 Uhr aktualisiert