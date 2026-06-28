Steuerausgleich: Diese Österreicher müssen ihn bis Ende Juni machen

Mit Ende Juni müssen einige Österreicher den Steuerausgleich gemacht haben. Machen die Betroffenen das nicht, werden sie noch einmal dazu aufgefordert. Im schlimmsten Fall kann eine Strafe drohen. Alles dazu hier bei uns.

Eigentlich ist es in Österreich freiwillig, den Steuerausgleich zu machen. Doch das gilt nicht für alle Menschen hierzulande. In einigen Fällen ist eine Pflichtveranlagung notwendig, oft muss dann auch Geld zurückgezahlt werden. Das gilt etwa dann, wenn man mehrere Arbeitgeber hatte. In diesen Fällen muss die Arbeitnehmerveranlagung bis Ende Juni erledigt sein, man hat also nur noch wenige Tage dafür Zeit. In welchen Fällen das nun konkret notwendig ist, erklärt die Arbeiterkammer. Die Fälle findet ihr in der folgenden Infobox.

Wann man einen Steuerausgleich machen muss: wenn man mehrere Arbeitgeber / mehrere Einnahmequellen hatte

wenn man Kranken- oder Rehageld bezogen hat

wenn man Geld vom Insolvenz-Entgeltfonds erhalten hat, weil der Arbeitgeber zahlungsunfähig war

wenn man eine steuerfreie Prämie von über 3.000 Euro erhalten hat

Pflicht-Steuerausgleich: Jährlich 250.000, die erinnert werden müssen

Übrigens: Dass Personen, die die Erklärung eigentlich abgeben müssten, das bis Ende Juni nicht machen, ist nicht sonderlich außergewöhnlich. Das zeigt eine 5 Minuten-Anfrage beim Finanzministerium aus dem Vorjahr. In der Antwort hieß es aus dem Ministerium: „Jährlich müssen rund 250.000 Personen seitens der Finanzverwaltung aufgefordert werden, ihrer Erklärungspflicht nachzukommen.“ Macht man das nicht, „könne es bei hohen Abgabenschulden auch zu einer Finanzstrafe kommen“. Eine solche werde aber in diesem Bereich „selten verhängt“, hieß es damals seitens des Finanzministeriums gegenüber 5 Minuten.

Antragslose Arbeitnehmerveranlagung startet ab Juli

Mit Anfang Juli startet dann übrigens auch die Berechnung der Antragslosen Arbeitnehmerveranlagung für all jene, die den Steuerausgleich eben nicht machen müssen. Die Berechnung dauert laut Finanzministerium „rund vier bis sechs Wochen“. Hunderttausende Österreicher sind davon Jahr für Jahr betroffen. Im Vorjahr wurden so bis Ende Juli etwa rund 400 Euro im Schnitt ausbezahlt. Dazu im Vergleich: Der Schnitt bei der beantragten Arbeitnehmerveranlagung beträgt rund 800 Euro, ist also doppelt so hoch.

Machst du deinen Steuerausgleich immer? Ja, jedes Jahr Nicht immer, aber manchmal Nein, nie Was ist der Steuerausgleich? Ich arbeite noch nicht Keine Ahnung Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Laut Finanzministerium: Wann man den Steuerausgleich selbst machen sollte

Obwohl die antragslose Arbeitnehmerveranlagung immer als Erfolgskonzept beworben wird, rät das Ministerium in manchen Fällen dazu, den Steuerausgleich selbst zu machen: „Da das Finanzministerium nur gemeldete Daten (Lohnzettel, Spenden, Kirchenbeträge, Versicherungszeiten-Nachkäufe) für die Berechnung des Steuerguthabens verwenden kann, sollten all jene, die Werbungskosten, Außergewöhnliche Belastungen (Krankheitskosten etc.) oder den Familienbonus Plus absetzen möchten, einen Steuerausgleich machen.“ In diesen Fällen können die Rückzahlungen durchaus auch in den vier-, selten auch in den fünfstelligen Bereich gehen. Wir haben über solche Fälle bereits berichtet, einer davon etwa hier: 14.000 Euro in 20 Minuten: So hat sich Grazer viel Geld geholt.