Während der Osten brütet, drohen ab Mittag heftige Gewitter im Westen

Während der Osten heute bei Rekordtemperaturen bis zu über 40 Grad schwitzt, drohen im westlichen Bergland kräftige Gewitter. Am Abend können einzelne Zellen auch das Flachland erreichen.

Ganz Österreich steht ein heißer Tag bevor: Die Temperaturen klettern auf 32 bis 41 Grad, im Osten sind lokal sogar 42 Grad und ein neuer Allzeit-Hitzerekord nicht ausgeschlossen. Doch die Luft ist geladen: Von Westen her zieht eine Unwetterfront auf. Für Teile Tirols und Vorarlbergs gilt ab Sonntagmittag bis Mitternacht die orange Gewitterwarnung.

Unwetter breiten sich aus – Entspannung erst ab Mitternacht

Die Gewitterfront bringt laut GeoSphere Austria vor allem extremen Regen und schwere Sturmböen. Auch Skyrarn Austria berichtet über heftige Gewitter, die im Anmarsch sind. Ab Mittag krachte es ausgehend von den Bergen zwischen dem Tiroler Oberland und dem Lungau. Die Gewitter breiten sich danach Richtung Vorarlberg und oberes Murtal aus. Meist bleibt das Unwetter im Bergland, am Abend könnten einzelne Zellen aber auch das Innviertel, den Flachgau und Mittelkärnten treffen. Bis Mitternacht beruhigt sich das Wetter größtenteils, vereinzelte Nachzügler sind aber bis in die Morgenstunden möglich.

Hohes Schadenspotenzial

Es drohen lokale Muren und Kellerüberflutungen. Blitzeinschläge können zu Bränden und Stromausfällen führen. Zudem besteht durch Sturmböen Gefahr durch herumfliegende Gegenstände, abbrechende Äste und umstürzende Bäume.

Im Flug-und Schienenverkehr kann es ebenfalls zu Beeinträchtigungen kommen

Durch die Unwetter kann es auf Straßen, Schienen und im Flugverkehr zu Verspätungen kommen. Die Nacht bringt Abkühlung auf 15 bis 28 Grad bei schwachem Wind. Im Westen und Südwesten bleibt die Gewittergefahr aufrecht.

Gleichzeitig wird ein Hitzerekord im Osten erwartet

Das Weinviertel in Niederösterreich wird zum absoluten Hitze-Hotspot. Aber auch in Wien und dem Burgenland fällt sehr sicher die 40-Grad-Marke. Sogar in Oberösterreich und Salzburg wackeln die Allzeit-Rekorde – etwas kühler ist es nur in Tirol. Ein mächtiges Hochdruckgebiet über West- und Mitteleuropa fungiert derzeit als Hitzeglocke. Unter ihr staut sich die Luft, während aus Südwesten ständig neue Heißluft nachgeliefert wird. Selbst in 1500 Metern Höhe ist es drastisch wärmer als im langjährigen Schnitt.

Viel trinken und pralle Sonne meiden

Ein mächtiges Hoch bringt dem Osten extreme Hitze. Um Schwindel, Müdigkeit und Dehydrierung vorzubeugen, gilt: Viel trinken und die Sonne meiden. Der Montag bringt im Osten erneut bis zu 40 Grad und viel Sonne. Im Westen bleibt es ungemütlich: Nach Gewittern in der Früh drohen ab Montagmittag neue, heftige Unwetter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.06.2026 um 11:32 Uhr aktualisiert