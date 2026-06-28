Gasflasche explodiert bei Flughafen: Sieben Verletzte

Eine Gasflasche explodierte am Samstagnachmittag am Areal des Flughafens Hörsching (Bezirk Linz-Land) in Oberösterreich. Zwei Männer wurden schwer verletzt, weitere Personen mussten ins Krankenhaus.

Am Nachmittag des 27. Juni 2026 kam es am Gelände des Flughafens Hörsching zu einem schweren Unfall mit einer Gasflasche. Gegen 15.20 Uhr hatten mehrere serbische Lkw-Lenker in einem Sattelanhänger gekocht. Plötzlich kam es zur Explosion der verwendeten Gasflasche.

Zwei Männer schwer verletzt

Ein 50-jähriger Serbe wurde Zeuge des Vorfalls und reagierte sofort. Er brachte seine verletzten Kollegen aus dem Gefahrenbereich und leistete Erste Hilfe. Bei der Explosion wurden zwei Männer schwer verletzt. Ein 54-Jähriger sowie ein 41-Jähriger mussten mit dem Rettungshubschrauber in das AKH Wien gebracht werden. Fünf weitere Verletzte wurden in Krankenhäuser nach Wels und Linz eingeliefert. Die genaue Ursache der Explosion ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um den Hergang des Unfalls zu klären.