ÖBB: „Verschieben oder vermeiden Sie nicht notwendige Bahnreisen“

Die Hitze macht auch nicht vor dem uneingeschränkten Betrieb des Bahnverkehrs halt: Die ÖBB raten jetzt, von nicht dringend notwendigen Bahnfahrten abzusehen.

Sofern Reisen nicht verschoben werden können, muss auf alle Fälle mehr Zeit eingeplant werden.

Sofern Reisen nicht verschoben werden können, muss auf alle Fälle mehr Zeit eingeplant werden.

Die extreme Hitze, die Österreich derzeit heimsucht, hat nun auch Auswirkungen auf die öffentlichen Verkehrsmittel hierzulande. Laut ÖBB könnten Strecken auch immer wieder kurzfristig durch hitzebedingte Gleisverwerfungen ausfallen. Das heißt, dass sich dabei die Schienen ausdehnen, was zu Verformungen, Streckensperren und Geschwindigkeitsreduktionen führen kann. Die hohen Temperaturen belasten die Infrastruktur immens.

Nicht notwendige Reisen sollten nicht angetreten werden

Heute Sonntag und in den kommenden Tagen sollten laut offiziellen Informationen der ÖBB-Homepage nicht unbedingt notwendige Reisen verschoben oder vermieden werden. Wer dennoch nicht anders kann, sollte sich unbedingt genügend Trinkwasser mitnehmen, auf Sonnenschutz achten und seinen Fahrplan vor Reiseantritt noch einmal genau checken. Vorab informieren kann man sich auf Scotty oder telefonisch unter 051717.