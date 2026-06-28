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auf dem bild von 5min.at sieht man die A1 Westautobahn bei Haag.
Der ASFINAG sind bereits mehrere Schäden auf Beton-Fahrbahnen bekannt. Kontrollfahrten werden jetzt verstärkt. Besonders betroffen ist derzeit die A1 Westautobahn.
Österreich
28/06/2026
Schwere Schäden

Hitze beschädigt Autobahnen: ASFINAG bittet alle um erhöhte Vorsicht

In ganz Österreich kann es aufgrund der enormen Hitze derzeit zu unvorhersehbaren Schäden an den Fahrbahnen kommen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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Die extreme Hitze in Österreich – am Samstag wurde mit 39,3 Grad ein neuer Juni-Rekord aufgestellt – führt zu schweren Fahrbahnschäden. Besonders betroffen ist die A1 Westautobahn: Bei Haag (Niederösterreich) dehnten sich die Betonplatten Samstagnachmittag so massiv aus, dass sie sich über alle drei Fahrstreifen aufwölbten.

Hitzeschäden unvorhersehbar

Da Hitzeschäden unvorhersehbar sind, bittet die ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) um erhöhte Aufmerksamkeit und verstärkt ihre Kontrollfahrten. Entstehen Fahrbahnschäden, wird die Stelle sofort abgefräst und neu asphaltiert. Innerhalb von 24 Stunden ist die Strecke wieder normal befahrbar.

Fahrbahnschaden bei Haag

In Haag etwa wird seit Samstagabend unter Hochdruck gearbeitet – bis Sonntagabend soll die Fahrbahn repariert sein. Da aktuell nur eine Spur frei ist, kam es am Sonntag zu rund zwei Kilometern Rückstau.

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