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Das Bild auf 5min.at zeigt eine Bankomatkarte der Raiffeisenbank Kärnten.
Bei Zahlungsversuchen bekamen etliche Nutzer die Information "Abgelehnt". Aktuell sind allerdings nur noch sechs Störmeldungen aktiv.
Österreich
28/06/2026
Karten gestreikt

Störung bei Raiffeisen: Kartenzahlungen abgelehnt

Technische Probleme bremsten heute Vormittag die Raiffeisenbank aus. Kunden meldeten, dass Zahlungen mit der Bankomatkarte reihenweise abgelehnt wurden.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)
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Bei der Raiffeisenbank häuften sich die Probleme vor allem gegen 9.00 Uhr. Laut „Allestörungen“ gab es um 8.40 Uhr noch 115 Meldungen, bis 10.25 Uhr ging die Zahl der Störungen auf 59 zurück. Mittlerweile gibt es nur noch vereinzelte Ausfälle.

auf dem bild von 5min.at sieht man einen Screenshot der Raiffeisenbank.
©allestörungen.at
Sonntagvormittag meldeten viele Nutzer Probleme bei der Kartenzahlung.

Bei Zahlungsversuchen hieß es „Abgelehnt“

Wie „oe24“ berichtet, habe ein verärgerter Kunde einen Museums-Eintritt mit seiner Bankkarte zahlen wollen, erhielt jedoch die Meldung „abgelehnt“. Auch ein anschließender Versuch seiner Freundin, mit einer Raiffeisen-Bankomatkarte zu zahlen, schlug trotz ausreichender Deckung auf den Konten fehl. Bei einem Blick auf „Allestörungen.at“ stellte das Paar dann fest, dass auch etliche andere Nutzer ähnliche Probleme hatten.

Stand 14:15 nur noch 6 Meldungen

Das Problem mit den Kartenzahlungen dürfte nun wieder weitestgehend im Griff sein, laut dem Störungsportal sind um 14:15 lediglich sechs Meldungen aktiv. Raiffeisen-Kunden können also langsam wieder aufatmen.

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