Sie spüren sich allesamt nicht mehr. Ohne Rücksicht auf Verluste, ja mehr noch, ohne Rücksicht auf Steuergeld prassen unsere Parteien, als gebe es kein Morgen.

Hauptsache, bei den Pensionisten holt man sich durch eine magere Pensionserhöhung wieder Geld herein.

Der Rattenschwanz an Mitarbeitern …

Aber im Detail: Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) jettete, begleitet von vier Mitarbeitern, in die USA, um sich im San Francisco Bay Area Stadium das Match unserer alpenrepublikanischen Kicker gegen ihre Kollegen aus Jordanien anzuschauen. Natürlich gab’s da das eine oder andere Foto. Was Babler kann, kann aber Bundeskanzler Christian Stocker umso mehr. Er wollte beim Match gegen Weltmeister Argentinien live im Dallas Stadium dabei sein. Im Schlepptau waren zehn Mitarbeiter Stockers. Auch davon verirrte sich das eine oder andere Foto ins Internet. Nun könnte man sagen, der Sportminister – und das ist Babler – kann bei so etwas schon dabei sein. Auch der Kanzler – und das ist Stocker – soll unserem Team ruhig vor Ort die Daumen drücken. Ganz nach dem Motto „Immer wieder Österreich!“ Was aber der Rattenschwanz an Mitarbeitern dabei verloren hatte, ist völlig unerklärlich.

FPÖ haute mit Mega-Volksfest auf die Pauke

Die FPÖ braucht übrigens gar nicht zu jubeln ob solcher Ungeschicklichkeiten von roten und schwarzen Spitzenpersonal. Die Freiheitlichen hauten ihrerseits mit einem riesigen Mega-Volksfest am Stephansplatz auf die Pauke. Auch das dürfte nicht ganz billig gewesen sein. Was in all diesen Punkten völlig unverständlich ist: Warum sagt denn niemand unserem politischen Spitzenpersonal – egal ob Blau, Schwarz oder Rot, dass die Zeiten, in denen man jemand wählt, weil man ihn auf der Zuschauertribüne eines Fußballplatzes oder auf einer Volksfestbühne sehen kann, längst vorbei sind. Oder ist es die Eitelkeit, um die eigene Bedeutung zu erleben? „Immer wieder Österreich!“ Immer wieder so ein Blödsinn…