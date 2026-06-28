Formel 1 in Österreich: Russell siegt vor Verstappen am Red Bull Ring

George Russell gewinnt auf dem Red Bull Ring. Max Verstappen rast nach einer Aufholjagd auf Platz zwei vor Kimi Antonelli. Falsche Taktiken werfen die Konkurrenz zurück, Cadillac scheidet komplett aus.

Die achte Runde der diesjährigen Formel-1-Saison ist geschlagen: Der Brite George Russell sicherte sich auf dem Red Bull Ring den Sieg. Max Verstappen zeigte als Red-Bull-Lokalmatador nach seinem Qualifying-Crash am Samstag eine starke Aufholjagd und belohnte sich mit einem verdienten zweiten Platz.

Reifen-Poker bei Ferrari ging nicht auf

Von Anfang an zeichnete sich ab, dass Verstappen am Rennsonntag voll aufdrehen wollte. Vor allem mit einer cleveren Strategie konnte sein Team brillieren und so an Lewis Hamilton vorbeiziehen, welcher die erste Rennhälfte noch auf dem zweiten Platz verbracht hatte, allerdings eine falsche Entscheidung bei der Reifenwahl traf. Für Russell war es ein souveräner Start-Ziel-Sieg. Sein größter WM-Konkurrent, Kimi Antonelli, schaffte es nach einem fehlerhaften Start zwar ebenfalls noch auf das Podest, dennoch schrumpft die Lücke zwischen den beiden im WM-Ranking weiter. Für Verstappen bedeutet das Ergebnis zudem das zweite Podium der laufenden Saison.

Defekte Bremsen als Aus für Cadillac

Unfälle blieben diesmal aus: Nennenswert ist jedoch das bittere Aus der beiden Cadillac-Piloten Sergio Pérez und Valtteri Bottas, die ihre Boliden bereits nach wenigen Runden aufgrund eines erneuten Bremsdefekts vorzeitig abstellen mussten. Die schnellste Rennrunde ging am Ende an den jungen Italiener Antonelli.