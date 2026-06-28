Alltägliches Tierleid in der Wiener Innenstadt: Demo für Fiaker-Pferde

Seit Jahren klären Tierschützer bereits über die Missstände auf, eine angemessene "Hitzefrei-Regelung" für Fiaker-Pferde gibt es immer noch nicht. Am Sonntag wurde daher am Stephansplatz demonstriert.

Der Verein gegen Tierfabriken hat bei einem Lokalaugenschein die Außentemperatur gemessen, bei der die Pferde Kutschen ziehen müssen.

Der Verein gegen Tierfabriken hat bei einem Lokalaugenschein die Außentemperatur gemessen, bei der die Pferde Kutschen ziehen müssen.

Die Wogen gehen hoch: Wie bereits berichtet, sind sowohl Tierschützer wie der VGT als auch Privatpersonen entsetzt über die Arbeitspflicht der Fiakerpferde in der Hitze der Wiener Innenstadt. Am gestrigen Samstag, den 27. Juni 2026, mussten die Tiere bis 11.45 Gäste durch die Stadt kutschieren, obwohl es um 10 Uhr vormittags bereits 34 Grad hatte. Auf dem asphaltierten Boden beträgt die Temperatur unterdessen sogar 50 Grad.

40 Menschen demonstrieren am Sonntag am Stephansplatz

Wie der Verein gegen Tierfabriken in einem Facebook-Posting mitteilt, versammelten sich am heutigen bisher heißesten Tag des Jahres rund 40 Menschen am Wiener Stephansplatz, um den Tieren eine Stimme zu geben. Sie machten mit Plakaten und Gesprächen auf das Leid der überhitzten Fiakerpferde aufmerksam.

Schon seit Jahren wird auf die Missstände aufmerksam gemacht

Seit Jahren macht der VGT die Wiener Stadtpolitik auf das Pferdeleid bei Hitze in der Wiener Innenstadt aufmerksam. Für das Wochenende ist eine Extrem-Hitzewelle von bis zu 40 Grad erwartet. Laut einer Studie aus Kanada, die bereits 2010 veröffentlicht wurde, überhitzen Pferde bis zu zehnmal schneller als Menschen und sind deutlich anfälliger für die negativen Auswirkungen von Hitzestress.

VGT fordert eine ordentliche Temperatur-Messung direkt bei den Standplätzen

Die Tierschützer fordern eine echte Hitzefrei-Regelung ab 30 Grad für Wiens Fiakerpferde, Schatten an allen Standplätzen, Messung direkt bei den Standplätzen und keine Ausfahrt, wenn bereits klar ist, dass die Temperaturhöchstmarke überschritten sein wird. Die entsprechende Petition des VGT wurde bereits 65.000 Mal unterschrieben.