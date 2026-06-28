Es war noch nie so heiß: 40 Grad in der Wiener Innenstadt

40 Grad in der Wiener Innenstadt: Dies stellt die höchste jemals in Wien dokumentierte Temperatur dar. Während es in Wien weiterhin glühend heiß ist, ziehen kräftige Unwetter über Oberkärnten und Osttirol.

Am zehnten Tag der Hitzewelle wurden am Sonntag um 16.35 Uhr an der Messstelle Wien-Innere Stadt genau 40,0 Grad gemessen.

Am zehnten Tag der Hitzewelle wurden am Sonntag um 16.35 Uhr an der Messstelle Wien-Innere Stadt genau 40,0 Grad gemessen.

Nach zehn Tagen Dauerhitze hat Österreich am heutigen Sonntag, den 28. Juni 2026, die magische Marke geknackt: In der Wiener Innenstadt registrierten die GeoSphere Austria und tauernwetter.at um 16.35 Uhr exakt 40,0 Grad – ein neuer historischer Höchstwert für die Bundeshauptstadt. Damit schrammte Wien nur haarscharf am österreichischen Allzeitrekord vorbei: Zum Spitzenwert von 40,5 Grad, der im August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg gemessen wurde, fehlten lediglich 0,5 Grad.

Rekord zeichnete sich bereits am mittleren Nachmittag ab

Die höchsten Werte lagen am mittleren Nachmittag hartnäckig bei 39,9 Grad (Tulln/Langenlebarn und Wien-Stammersdorf). Das Zeitfenster für die 40 Grad schloss sich allmählich –knapp anderthalb Stunden später wurde die Marke tatsächlich geknackt. Wien-Innere Stadt ist damit zugleich erst die vierte Messstation Österreichs überhaupt, an der jemals 40 Grad gemessen wurden.

Im Osten weiterhin heiß, in Kärnten und Osttirol gibt es bei Gewittern starke Temperaturstürze

Während es im Osten weiterhin glühend heiß ist, ziehen heftige Gewitter durch Oberkärnten und Osttirol. Auch in den Tauern Salzburgs, in Teilen der Obersteiermark und im Waldviertel haben sich stellenweise Gewitter gebildet. Wo die Gewitter durchziehen, stürzt die Temperatur regelrecht ab: In Mallnitz kühlte es von 31,4 auf 21,4 Grad – also um exakt 10 Grad – ab, in Virgen sogar von 32,6 auf 19,3 Grad. (Vorläufige Stationswerte.)