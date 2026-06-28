Am 1. Juli: Juni-Pension wird auf Millionen Konten überwiesen

Schon bald kommt die monatliche Auszahlung auf die Konten von weit über zwei Millionen Pensionisten in Österreich. Hier erfahrt ihr neben dem Auszahlungsdatum auch, was sich im letzten Monat noch so getan hat im Pensionsbereich.

Es gibt kaum ein Thema, über das in Österreich in den letzten Wochen und Monaten so oft und intensiv gesprochen und diskutiert wurde, wie die Pensionen. Thema war dabei vor allem die Pensionserhöhung im kommenden Jahr, die für die allermeisten Betroffenen niedriger ausfallen wird als die ihr zugrundeliegende Inflation. 3,3 Prozent gibt es für Ausgleichszulagenbezieher, bis zu einer Brutto-Pension von 6.930 Euro gibt es 2,95 Prozent, darüber wird gedeckelt. Nachdem es aktuell so aussieht, als könnte jene Inflation, die normalerweise für die Pensionserhöhungen herangezogen wird, bei 3,4 oder gar 3,5 Prozent liegen, würde überhaupt niemandem diese komplett abgegolten werden. Was das bedeutet, könnt ihr auch hier nachlesen: Warum Millionen Pensionisten noch mehr „verlieren“ könnten.

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Juni-Pension kommt an diesem Tag auf die Konten

Aber zurück ins Hier und Jetzt. Wie jeden Monat bekommen Österreichs Pensionsbezieher natürlich auch im Juni wieder Geld – und wie üblich wird das im Nachhinein überwiesen. Dazu wird gewöhnlich der 1. des nachfolgenden Monats herangezogen, sofern dieser nicht auf einen Wochenend- oder Feiertag fällt. Da der 1. Juli ein Mittwoch ist, wird das Geld vom Staat auch an diesem Tag überwiesen, wie auch die PVA auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt. Für jene Menschen, die das Geld lieber per Baranweisung haben wollen, ist die Juni-Auszahlung ebenfalls ab 1. Juli 2026 verfügbar. Alles zur Auszahlung per Baranweisung erfahrt ihr hier: Pension in bar: Immer weniger Österreicher lassen sich Geld auszahlen. In der folgenden Infobox findet ihr noch die Auszahlungsdaten für die kommenden Monate.

Wann die Pension überwiesen wird: Juni-Pension Kontoüberweisung: 1. Juli

Baranweisung: 1. Juli Juli-Pension Kontoüberweisung: 31. Juli

Baranweisung: 31. Juli August-Pension Kontoüberweisung: 1. September

Baranweisung: 1. September September-Pension Kontoüberweisung: 1. Oktober

Baranweisung: 1. Oktober Oktober-Pension Kontoüberweisung: 30. Oktober

Baranweisung: 30. Oktober November-Pension Kontoüberweisung: 1. Dezember

Baranweisung: 1. Dezember Dezember-Pension Kontoüberweisung: 31. Dezember

Baranweisung: 30. Dezember

Pensionsauszahlung: Was, wenn der 1. auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt?

Übrigens: Würde der 1. des jeweils nachfolgenden Monats nun auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag fallen, dann wird das Geld am letzten Arbeitstag davor überwiesen. Das wird beispielsweise bei der nächsten Auszahlung dann schlagend. Der 1. August ist nämlich ein Samstag. Heißt: Die Juli-Pension kommt bereits am 31. Juli auf die Konten von Österreichs Pensionisten – und steht ab diesem Tag auch als Baranweisung bereit.