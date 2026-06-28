Wetter am Montag: Im Osten weiterhin heiß, im Westen geht Hitze teilweise zurück

Zum Wochenstart am Montag geht die Hitzewelle im Osten Österreichs unvermindert weiter. Im Rest des Landes kann es allerdings ab dem Vormittag bereits zu Regenschauern und Gewittern kommen.

Während es in der Osthälfte sonnig und wolkenlos bleibt, wächst in Vorarlberg, Tirol und Salzburg die Gewitterneigung.

Während es in der Osthälfte sonnig und wolkenlos bleibt, wächst in Vorarlberg, Tirol und Salzburg die Gewitterneigung.

Das Wetter präsentiert sich am Montag zweigeteilt. Im Westen geht die extreme Hitze mancherorts zurück, die Luft bleibt aber drückend schwül. Die Höchsttemperaturen spiegeln diesen Kontrast wider: Sie reichen von 25 Grad im Bregenzerwald und Außerfern über rund 34 Grad im Raum Linz und Klagenfurt bis zu schweißtreibenden 40 Grad im Weinviertel.

Schauer und Gewitter im Berg-und Hügelland

In den Bergen auf 2000 Metern werden von West nach Ost 15 bis 21 Grad erreicht. Neben sonnigen Phasen – vor allem im Osten – wächst die Gewitterneigung im Tagesverlauf deutlich. In Vorarlberg, Tirol und Salzburg kommt es bereits am Vormittag zu ersten Schauern. Am Nachmittag intensiviert sich die Lage im gesamten Berg- und Hügelland, bevor die Gewitter am Abend mit lokalem Unwetterpotenzial auch auf das nördliche Flachland übergreifen.