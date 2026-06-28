Lottoziehung am 28. Juni: Diese Zahlen sind 1,3 Millionen Euro wert

Auch am Sonntag, 28. Juni 2026, wurden wieder die Lotto-, LottoPlus- und Joker-Zahlen gezogen. Bei uns erfährst du, ob du die sechs Richtigen getippt hast.

Die Bonusziehung am vergangenen Freitag (26. Juni) endete mit zwei Sologewinnen, aber die sechs Richtigen hatte niemand getippt. Da bei Lotto „6 aus 45“ ein Sechser ausgeblieben ist, ging es am Sonntag um einen Jackpot mit garantierten 1,3 Millionen Euro, so die Österreichischen Lotterien. Auch bei LottoPlus gab es am Freitag keinen Sechser, deswegen waren hier vor der Sonntagsziehung 150.000 Euro im Topf.

Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am Sonntag, 28. Juni, gezogen: Lotto : 3, 23, 24, 29, 32, 33; Zusatzzahl: 43

: 3, 23, 24, 29, 32, 33; 43 LottoPlus : 4, 9, 14, 17, 21, 42

: 4, 9, 14, 17, 21, 42 Joker: 0, 6, 6, 7, 1, 2 alle Angaben ohne Gewähr

So ist die Lottoziehung am Mittwoch ausgegangen

Ein Lottospieler aus der Steiermark hat am Mittwoch den Vierfachjackpot bei „6 aus 45“ geknackt und sich damit mehr als 4,1 Millionen Euro gesichert. Der Gewinnschein mit zehn Tipps wurde im Osten des Bundeslandes abgegeben, die sechs Richtigen befanden sich im achten Tipp. Damit war das Glück für die Steiermark aber noch nicht zu Ende: Auch der Hauptgewinn beim Joker ging mit rund 208.000 Euro an einen Spielteilnehmer aus dem Bundesland. Weitere Gewinne gab es in Oberösterreich und Tirol, wo jeweils ein „Fünfer mit Zusatzzahl“ mehr als 65.500 Euro wert war.