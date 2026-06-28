Hagel, Muren und Fahrbahn weggespült: 200 Menschen in Tal eingeschlossen

Im Kaunertal kam es heute um 15 Uhr zu einem heftigen Gewitter mit massivem Hagelschlag. 200 Personen konnten das Tal nicht verlassen.

Im Kaunertal (Tirol) ereignete sich heute ein Elementarereignis mit Hagel, einem Murenabgang und auch Teile der Fahrbahn wurden weggespült.

Im Kaunertal (Tirol) ereignete sich heute ein Elementarereignis mit Hagel, einem Murenabgang und auch Teile der Fahrbahn wurden weggespült.

Durch das heftige Gewitter schwollen der Röstizbach und der Watzebach stark an und gingen als Muren ab. Aufgrund dessen wurde die Kaunertaler Gletscherstraße im Bereich „Am See“ und „Am Versetz“ auf einer Länge von rund 50 Metern verlegt sowie Teile der Fahrbahn weggespült und die Stromversorgung unterbrochen.

Rund 200 Menschen konnten das Tal nicht verlassen

Circa 200 Personen, die sich im hinteren Kaunertal befanden, konnten das Tal nicht verlassen und wurden in den dortigen Gastronomiebetrieben untergebracht und versorgt, teilt die Tiroler Polizei mit. Erste Personen wurden bereits von der Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle ausgeflogen. Die restlichen Evakuierungen sind für morgen Früh geplant. Derzeit gibt es keine Hinweise auf vermisste Personen.

Unzählige Kräfte im Einsatz

Im Einsatz stehen derzeit Feuerwehr, Bergrettung und Gemeindevertreter Kaunertal, Angestellte/Mitarbeiter der Kaunertaler Gletscherbahn, die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle sowie die Alpinpolizei.

Sperre der Kaunertaler Gletscherstraße

Wie das Land Tirol mitteilte, gingen insgesamt drei Muren ab. Ab der Mautstelle ist die Kaunertaler Gletscherstraße beschädigt und derzeit nicht befahrbar. Die Landesgeologie war bereits zur Begutachtung vor Ort. Die Straße bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Nach ersten Erkundungs- und Versorgungsflügen wurden vulnerable Personen durch die Libelle Tirol bereits ausgeflogen. Die restlichen Personen verbringen die Nacht im Gepatschhaus sowie im Gletscherrestaurant. Das Landes-Warn- und Lagezentrum des Landes Tirol organisiert den Transport der weiteren Personen mit Hubschraubern des österreichischen Bundesheers und der Polizei am morgigen Montag“, berichtet Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes Tirol.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.06.2026 um 21:12 Uhr aktualisiert