In jeder Hand ein Feuerlöscher: Polizist stoppt Lkw-Brand im letzten Moment

Früher Einsatz auf der Westautobahn: Ein Sattelauflieger geriet in Brand. Ein Mondseer Polizist reagierte sofort und verhinderte Schlimmeres.

Dank des schnellen Eingreifens eines Polizisten konnte ein Vollbrand des Sattelaufliegers auf der A1 verhindert werden.

Dank des schnellen Eingreifens eines Polizisten konnte ein Vollbrand des Sattelaufliegers auf der A1 verhindert werden.

Am 29. Juni 2026 wurden die Feuerwehren Oberwang und Innerschwand um 4.41 Uhr auf die A1 Westautobahn alarmiert. Zwischen Oberwang und Mondsee war in Fahrtrichtung Salzburg ein Brand an einem Lkw gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Sattelauflieger bereits in Brand. Ein Mondseer Polizist hatte jedoch bereits rasch reagiert und mit zwei Pulverlöschern einen ersten Löschangriff gestartet.

Vollbrand verhindert

Durch sein schnelles Eingreifen konnte ein Vollbrand des Sattelaufliegers samt geladener Zugmaschine verhindert werden. Der Polizist ist auch freiwilliger Feuerwehrmann. Die nachrückenden Feuerwehren führten anschließend umfangreiche Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten den Löscherfolg mit einer Wärmebildkamera.

41 Einsatzkräfte vor Ort

Einsatzleiter Thomas Höllnsteiner betonte: „Der schnelle Löschangriff mit zwei Pulverlöschern durch einen Mondseer Polizisten, der auch freiwilliger Feuerwehrmann ist, hat den Vollbrand des Sattelaufliegers samt geladener Zugmaschine verhindert!“ Insgesamt standen 41 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rund eine Stunde im Einsatz.