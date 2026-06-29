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Bild auf 5min.at zeigt einen Flieger von Ryanair.
Der OGH erklärte 14 von 15 Ryanair-Gebührenklauseln für unzulässig. Betroffene Kunden können laut VKI Geld zurückfordern.
Österreich
29/06/2026
Unzulässig

Ryanair kassierte zu Unrecht ab: Kunden können jetzt Geld zurückholen

Der VKI hat vor Gericht einen Erfolg gegen Ryanair erzielt. Der OGH erklärte 14 von 15 Zusatzgebühren für unzulässig – darunter auch die 55-Euro-Gebühr fürs Check-in am Flughafen.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(233 Wörter)
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Der Oberste Gerichtshof hat mehrere Zusatzgebühren von Ryanair für rechtswidrig erklärt. Der Verein für Konsumenteninformation war im Auftrag des Sozialministeriums gegen 15 Gebührenklauseln in den Beförderungsbedingungen der Fluglinie vorgegangen. Nun steht fest: 14 davon sind unzulässig.

Darum geht es

Betroffen sind unter anderem die 55-Euro-Gebühr für den Check-in am Flughafen, 15 Euro für die Ausstellung einer Bordkarte, 25 Euro Kleinkindgebühr, Gebühren für verpflichtende Familiensitze sowie Kosten für Umbuchungen oder Namensänderungen. Einfach erklärt: Ryanair durfte bestimmte Zusatzkosten nicht so verrechnen, wie es in den Bedingungen geregelt war. Laut OGH waren viele Klauseln zu unverständlich formuliert. Kunden konnten daher nicht klar erkennen, wann Gebühren anfallen und ob sie Geld zurückbekommen können.

Kunden benachteiligt

Einige Gebühren wurden vom Gericht nicht nur als intransparent bewertet, sondern auch als gröblich benachteiligend. Das betrifft etwa Check-in-Gebühren, Umbuchungsgebühren, Gebühren für Bordkarten und Namensberichtigungen. Problematisch war laut OGH, dass diese Kosten auch dann verrechnet werden konnten, wenn Ryanair selbst für den Grund verantwortlich war.

Geld kann zurückgefordert werden

Für betroffene Kunden ist das Urteil wichtig: Wer aufgrund dieser oder ähnlicher Klauseln Gebühren bezahlt hat, kann diese laut VKI zurückfordern. Dafür stellt der VKI auf seiner Website einen Musterbrief zur Verfügung.

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