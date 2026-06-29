Alkoholisierter Quad-Lenker stürzte mit Tochter (13) etwa 30 Meter in die Tiefe

Ein 30-Jähriger verlor in Hainzenberg die Kontrolle über sein Quad. Er stürzte mit seiner Tochter rund 30 Meter tief in den Wald. Beide wurden per Hubschrauber gerettet.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet von Hainzenberg (Bezirk Schwaz in Tirol). Ein 30-jähriger Österreicher war gegen 15:25 Uhr mit einem vierrädrigen Kraftfahrzeug auf einem Forstweg bergaufwärts unterwegs. Mit auf dem Fahrzeug befand sich seine 13-jährige Tochter, die auf dem Rücksitz mitfuhr.

Taubergung durch Hubschrauber

Rund 300 Meter vor einem Gasthof verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Gefährt kam links von der Fahrbahn ab und stürzte in der Folge etwa 25 bis 30 Meter tief in ein Waldstück. Der Absturz blieb nicht unbemerkt, wodurch rasch Rettungskräfte alarmiert werden konnten. „Ein auf der Gästeterrasse des Gasthofes aufhältiger Gast beobachtete den Unfall und setzte einen Notruf ab. Beide verletzten Personen wurden von der Besatzung des Notarzthubschrauber erstversorgt, mittels Tau geborgen und anschließen mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen“, erklärt die Landespolizeidirektion Tirol.

Alkohol im Spiel

Bei den anschließenden Erhebungen stellte die Polizei zudem eine Alkoholisierung des Vaters fest: Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Am Fahrzeug entstand durch den Absturz erheblicher Sachschaden.