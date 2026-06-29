Extreme Hitze und schwere Unwetter: Österreich droht ein turbulenter Montag

Österreich droht heute ein turbulenter Wechsel aus extremer Hitze um die 40 Grad und schweren Unwettern mit Hagel und Sturm. Wir haben eine Karte, welche Gebiete betroffen sein werden.

Die extreme Hitzewelle hält Österreich weiterhin in Atem. Vor allem im äußersten Osten des Landes, direkt an den Grenzen zur Slowakei und zu Ungarn, steigen die Temperaturen heute noch einmal auf extreme Werte um die 40 Grad. Bis zum Nachmittag könnten dabei sogar historische Allzeithöchstwerte erreicht werden, wie „Tauernwetter“ prognostiziert.

Gewitter können „heftig“ ausfallen

Doch die Hitze bringt auch eine massive Unwettergefahr mit sich: Voraussichtlich zwischen 15 und 17 Uhr erreichen die ersten Gewitterausläufer das östliche Flachland. Im weiteren Verlauf des Nachmittags und Abends dehnen sich die Fronten weiter aus und treffen unter anderem die Karawanken, das Jauntal sowie den Kärntner Zentralraum. „Einzelne Gewitter können heftig ausfallen und von Hagel, Starkregen und Sturmböen begleitet sein“, weiß David Kaufmann, Meteorologe von Tauernwetter.

Organisierte Gewitterkomplexe ziehen auf

Auch die Experten von Skywarn Austria bestätigen die Wetterlage: „Von Westen dreht die Höhenströmung zunehmend auf Südwest, wobei sich eine Frontalzone Österreich nähert. Im Vorfeld dieser Front bleibt die Luftmasse sehr labil, wodurch die Gewitterneigung im Tagesverlauf deutlich zunimmt. […] Im Tagesverlauf entwickeln sich aus den Gewittern zunehmend organisierte Gewitterkomplexe, lokal sind auch Unwetter möglich.“ Am späten Nachmittag wird im Osten Österreichs zudem eine markante Druckwelle erwarte, für den Süden und Südosten des Bundesgebietes wird nach aktuellen Modellen ein überwiegend trockener Verlauf erwartet. Aufgrund der Gesamtlage hat Skywarn Austria bereits für fast ganz Österreich die Warnstufen Gelb und Orange ausgerufen.

Was bedeuten die Warnungen? Gelber Bereich: – Lokal kräftiger Starkregen mit Überflutungsgefahr – Sturmböen in Gewitternähe – Hagel bis etwa 2 cm – Kräftige Erdblitze Oranger Bereich: – Kräftiger Starkregen mit Überflutungsgefahr – Sturmböen in Gewitternähe – Hagel bis etwa 4 cm – Kräftige Erdblitze

Einzelne Hitzegewitter im Osten am Abend

Ein ähnliches Bild zeichnet der Wetterdienst Unwetter Österreich (UWÖ), der fast drei Viertel des Staatsgebietes mit der orangen Warnstufe versehen hat. Die Meteorologen schließen nicht aus, dass im Tagesverlauf sogar noch eine höhere Warnstufe ausgerufen werden muss. „Heute weitet sich die Unwettergefahr weiter aus, die verfügbare Gewitterenergie ist im gesamten Land sehr hoch. Schon am Vormittag sind in Richtung Westen erste Schauer und Gewitter möglich. Richtig los geht’s wahrscheinlich gegen Mittag ausgehend von den hohen Tauern und dem südwestlichen Bergland. Die Gewitter nehmen rasch an Intensität zu und können sich auf das komplette Bergland, also vom Westen bis zum Alpenostrand, und auch rauf bis ins Waldviertel ausbreiten, später eventuell auch nach Salzburg und Oberösterreich“, so UWÖ, welche ebenso berichten, dass auch eine Warnstufe höher heute durchaus noch möglich ist. Während es weiter östlich und südöstlich größtenteils trocken und gewitterfrei bleiben dürfte, kann laut UWÖ ein einzelnes, lokales Hitzegewitter in den Abendstunden auch dort nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.06.2026 um 09:46 Uhr aktualisiert