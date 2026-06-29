Waldbrand legt Autobahn zwischen Deutschland und Österreich lahm

Wer derzeit die Reise Richtung Süden antritt oder auf dem Rückweg aus dem Urlaub ist, sollte jetzt besonders aufmerksam sein und die Route flexibel anpassen.

Nahe der deutschen Autobahn A8 im Streckenabschnitt zwischen Salzburg und München ist ein heftiger Brand ausgebrochen. Große Flächen von Wald und Moor stehen in Flammen, was zu einer unmittelbaren Bedrohung und extremen Sichtbehinderungen führt. Aus Sicherheitsgründen musste die Strecke nun komplett für den Verkehr gesperrt werden, über 200 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Türen und Fenster schließen

Durch den aufsteigenden Rauch am Chiemsee in Bayern komme es zu Sichtbehinderungen, schilderte ein Polizeisprecher laut einem Medienbericht. Nicht nur der Verkehr, sondern auch die Anwohner in der beliebten Ferienregion rund um den Chiemsee sind von den Auswirkungen betroffen. Die Feuerwehr warnt auch die Bevölkerung und bittet, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Verkehr kommt zum Erliegen

Für den Urlaubsverkehr ist vorerst Geduld gefragt: Wie lange die Sperre der Autobahn noch dauert, ist unklar. Auf der gesperrten A8 bildete sich am Montag in der Früh in beiden Richtungen rasch ein Stau, teilte der ÖAMTC mit. Der Verkehrsfluss ist auf der Hauptader komplett zum Erliegen gekommen. Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen, auch auf den Ausweichrouten staut es sich bereits.