„Bist du deppat!“: ORF-Kommentator geht mit WM-Jubel viral

Am Sonntag erlebten österreichische Fußballfans in den frühen Morgenstunden ein „Wechselbad der Gefühle“, um es mit den Worten von ORF-Kommentator Daniel Warmuth zu sagen, der die Partie kommentierte. Der Grund: In der Schlussphase von Österreich–Algerien wurde das Spiel noch einmal richtig spannend, denn in der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse: In der 93. Minute schoss Mahrez die Algerier zur 3:2-Führung, doch die Österreicher gaben nicht auf. Per Kopfball glich Sasa Kalajdzic in der 95. aus und beförderte damit Österreich ins Sechzehntelfinale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

„DER ALBTRAUM … wird zur Realität“

Für Jubel und Aufregung sorgt jedoch nicht nur die Leistung der Rot-Weiß-Roten am Spielfeld. Auch der eingangs erwähnte ORF-Kommentator Warmuth hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auf Social Media wird er für seinen emotionalen Kommentar gefeiert, die Doch was hat er gemacht? Bereits auf den Mahrez-Schuss, der die Algerier in Führung brachte, reagierte der gebürtige Klagenfurter voller Leidenschaft. Nach einem doppelten „DAS GIBT ES NICHT!“ blickt er sekundenlang schweigend und fassungslos auf das Spielfeld, bevor er nach mehreren Sekunden der Stille ruft: „DER ALBTRAUM … wird zur Realität.“

Emotionen gehen hoch

Was danach auf dem Spielfeld passierte, ist Geschichte. In der x Minute netzte Kalajdzic ein und erzielte damit den Ausgleich, Endstand 3:3. Daniel Warmuths Reaktion auf den Fernsehern der Frühaufsteher, die sich das WM-Spiel trotz der frühen Stunde nicht entgehen ließen, dürfte wohl so einige schlafende Nachbarn geweckt haben. „Toooooor! Toooooor!“, brüllt er aus Leibeskräften und setzt ein langgezogenes „Kalajdzic! Kalajdzic! 3:3!“ nach, wobei ihm die Stimme zu versagen droht.

„Bist! du! deppat!“

Nach einer kurzen Pause, in der er sich sichtlich sammeln muss, folgt ein urösterreichisches betontes „Bist! du! deppat!“ Vielen österreichische Fußballfans wird dabei wohl ein anderer geschichtsträchtiger Kommentator in den Sinn kommen: 1978 reagierte Sportjournalist Edi Finger auf den 3:2-Sieg gegen Deutschland mit einem lauten und emotionalen „I werd narrisch!“. Ob Warmuths Kommentar ähnlichen Kultstatus erreichen wird, wird sich noch zeigen. Auf Social Media gehen die Videos dazu jedenfalls schon viral. „Ein unglaublich verrücktes Spiel“, bringt Warmuth zum Schluss seine Gefühle und die vieler Österreicher auf den Punkt.