Überraschung: So alt werden wir! 

Die Statistik Austria hat ihre Zahlen zur Bevölkerung Österreichs veröffentlicht. Vor allem ein Wert ist überraschend, denn er ist erstmals so hoch.

Wie alt werden österreichische Kinder, die in der Gegenwart geboren werden? Anders gefragt: Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung der Österreich und Österreicherinnen? Und da fällt etwas auf: Erstmals in der Geschichte dürfen männliche Österreicher, die in der Gegenwart geboren werden, auf über 80 Jahre Lebenszeit hoffen. So jedenfalls auf der Datenbasis des Jahres 2025.

Abnahme im Burgenland und Kärnten

Die Statistik Austria erklärt dazu: „Einen neuen Höchststand verzeichnete die Lebenserwartung bei der Geburt. Sie betrug bei Männern 80,15 Jahre und bei Frauen 84,60 Jahre. Damit überschritt sie bei Männern erstmals die Schwelle von 80 Jahren.“ Insgesamt lebten zu Jahresbeginn 2026 etwa 9,2 Millionen Menschen in Österreich, es gab nur eine geringe Zunahme der Bevölkerung. Im Burgenland und in Kärnten nahm sie sogar ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.06.2026 um 11:39 Uhr aktualisiert