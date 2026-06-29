Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Bevölkerungszahl.
Insgesamt lebten zu Jahresbeginn 2026 etwa 9,2 Millionen Menschen in Österreich.
Österreich
29/06/2026
Statistik zeigt

Überraschung: So alt werden wir! 

Die Statistik Austria hat ihre Zahlen zur Bevölkerung Österreichs veröffentlicht. Vor allem ein Wert ist überraschend, denn er ist erstmals so hoch. 

von Fritz Kimeswenger Das Foto auf www.5min.at zeigt Mag. Fritz Kimeswenger aus dem Politik Ressort.
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Wie alt werden österreichische Kinder, die in der Gegenwart geboren werden? Anders gefragt: Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung der Österreich und Österreicherinnen? Und da fällt etwas auf: Erstmals in der Geschichte dürfen männliche Österreicher, die in der Gegenwart geboren werden, auf über 80 Jahre Lebenszeit hoffen. So jedenfalls auf der Datenbasis des Jahres 2025.

Abnahme im Burgenland und Kärnten

Die Statistik Austria erklärt dazu: „Einen neuen Höchststand verzeichnete die Lebenserwartung bei der Geburt. Sie betrug bei Männern 80,15 Jahre und bei Frauen 84,60 Jahre. Damit überschritt sie bei Männern erstmals die Schwelle von 80 Jahren.“ Insgesamt lebten zu Jahresbeginn 2026 etwa 9,2 Millionen Menschen in Österreich, es gab nur eine geringe Zunahme der Bevölkerung. Im Burgenland und in Kärnten nahm sie sogar ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.06.2026 um 11:39 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at