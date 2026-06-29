Tanken im Urlaub: In diesen Ländern wird es an der Zapfsäule teuer

Der Urlaub steht an. Ein aktueller VCÖ-Vergleich zeigt nun, in welchen Reiseländern man beim Tanken sparen kann und wo das Auffüllen des Tanks teurer wird.

Der Sommerurlaub steht vor der Tür, doch ein Blick auf die europäischen Spritpreise zeigt, dass die Fahrt in den Urlaub je nach Destination das Budget sehr unterschiedlich belastet. Ein aktueller Ländervergleich des VCÖ macht deutlich: Innerhalb der Europäischen Union tankt man in Malta am günstigsten, wo Benzin 1,20 Euro und Diesel 1,30 Euro kosten. Auch in Spanien, Slowenien sowie in osteuropäischen Staaten wie Ungarn, der Slowakei, Polen und Bulgarien ist das Tanken billiger als in Österreich. In Kroatien spart man bei einem 50-Liter-Tank Eurosuper immerhin 1,60 Euro im Vergleich zu Österreich, bei Diesel ist es ein Euro weniger.

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Tief in die Tasche greifen

Deutlich teurer wird es hingegen in anderen beliebten Reiseländern. In Italien kostet eine 50-Liter-Füllung Eurosuper 92,50 Euro und damit zehn Euro mehr als in Österreich, während man für 50 Liter Diesel mit etwas mehr als 97 Euro rund elf Euro mehr bezahlt. Auch in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich und Portugal müssen Autofahrer für beide Kraftstoffsorten tiefer in die Tasche greifen. Während Eurosuper zudem in Griechenland teurer ist, schlägt Diesel auch in Serbien und Rumänien mit höheren Preisen zu Buche.

Steirer und Kärntner als Nutznießer

Die Preisunterschiede im Süden kurbeln seit Monaten den Tanktourismus an. Vor allem Menschen aus der Steiermark und Kärnten, die in Grenznähe wohnen, nutzen die günstigeren Angebote in Slowenien, um den hohen Kraftstoffkosten infolge des Nahost-Konflikts zu entkommen. Erst zuletzt sanken die Preise bei den Nachbarn jedoch erheblich, teilweise um sogar zehn Cent.

©Leser Eine Tankstelle in Slowenien.