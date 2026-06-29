27,3 Grad in der Nacht: Historischer Temperaturrekord in Österreich geknackt

Österreich erlebt eine Hitzewelle mit Spitzenwerten von bis zu 40 Grad. Die Wiener Jubiläumswarte brach in der Nacht mit tropischen 27,3 Grad sogar den nationalen Temperaturrekord.

In rund 90 Messstationen landesweit wurden Tropennächte verzeichnet, da die Werte nicht unter 20 Grad sanken.

In rund 90 Messstationen landesweit wurden Tropennächte verzeichnet, da die Werte nicht unter 20 Grad sanken.

Österreich erlebt eine Hitzewelle historischen Ausmaßes, auch heute sind wieder 40 Grad möglich. In der Nacht auf Montag wurden die bisherigen Höchstwerte für nächtliche Temperaturen im Land offiziell übertroffen. An rund 90 der insgesamt etwa 280 Messstationen der Geosphere-Austria sank das Thermometer, wie aus Medienberichten hervorgeht, nicht unter die 20-Grad-Marke, ab jedem Wert wird von einer sogenannten Tropennacht gesprochen. Den absoluten Spitzenwert verzeichnete dabei die Wiener Jubiläumswarte in Ottakring: Mit einem nächtlichen Tiefstwert von 27,3 Grad Celsius wurde ein neuer österreichischer Rekord aufgestellt.

40 Grad am Tag, mehr als 25 in der Nacht

Schon am vorangegangenen Nachmittag hatte die Bundeshauptstadt extreme Hitze vermeldet, die anschließende Nacht brachte kaum Abkühlung. Auch in den übrigen Landeshauptstädten gab es zur Schlafenszeit kaum Erfrischung. Den fünften Platz im Hitze-Ranking belegte Linz mit einem Tiefstwert von 24,5 Grad, dicht gefolgt von St. Pölten, wo die Temperaturen nicht unter 24 Grad fielen. Auch in Salzburg, Klagenfurt, Eisenstadt und Graz blieben die Temperaturen über 20 Grad.