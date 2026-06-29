In Tirol: 250 Menschen nach heftigem Unwetter per Hubschrauber evakuiert

Die Kaunertaler Gletscherstraße wurde im Bereich „Am See“ und „Am Versetz“ auf einer Länge von rund 50 Metern verschüttet, Teile der Fahrbahn wurden komplett weggespült und auch die Stromversorgung brach zusammen.

Die Kaunertaler Gletscherstraße wurde im Bereich „Am See“ und „Am Versetz“ auf einer Länge von rund 50 Metern verschüttet, Teile der Fahrbahn wurden komplett weggespült und auch die Stromversorgung brach zusammen.

Nach einem heftigen Unwetter im Tiroler Kaunertal am Sonntagnachmittag ist die großangelegte Evakuierungsaktion der eingeschlossenen Menschen inzwischen erfolgreich beendet worden. Ein schweres Gewitter mit massivem Hagel hatte den Röstizbach und den Watzebach derart anschwellen lassen, dass beide als Muren abgingen. Die Kaunertaler Gletscherstraße wurde im Bereich „Am See“ und „Am Versetz“ auf einer Länge von rund 50 Metern verschüttet, Teile der Fahrbahn wurden komplett weggespült und auch die Stromversorgung brach zusammen. In der Folge saßen rund 250 Menschen im hinteren Kaunertal fest. Sie mussten die Nacht in den dortigen Gastronomiebetrieben verbringen, wo sie von den Betreibern versorgt wurden.

©Bernhard Raich

250 Personen ausgeflogen

Wie das Land Tirol in einem aktuellen Update am Montag mitteilte, verlief die Rettung reibungslos: „Der Abtransport der Personen aus dem Gepatschhaus sowie dem Gletscherrestaurant im Kaunertal konnte mittlerweile abgeschlossen werden. Es waren vier Hubschrauber des Österreichischen Bundesheers und der Polizei im Einsatz. Damit konnten alle rund 250 Gäste ausgeflogen werden, bevor eine mögliche Wetterveränderung am Nachmittag weitere Flüge erschwert hätte.“

Räumung läuft, keine Personen vermisst

Bereits am Sonntag waren besonders vulnerable Personen per Hubschrauber in Sicherheit gebracht worden. Laut Angaben des Landes wurde bei dem gesamten Naturereignis niemand verletzt und es liegen keine Meldungen über vermisste Personen vor. Am Montagvormittag fand eine erste Begutachtung der Schäden durch die Landesgeologie sowie die Wildbach- und Lawinenverbauung statt. Die Beräumung der schwer beschädigten Gletscherstraße ist inzwischen angelaufen. Wie lange die Sperre der wichtigen Verkehrsverbindung aufrechterhalten werden muss, steht allerdings noch nicht fest, da der Fortschritt der Arbeiten stark von der weiteren Wetterentwicklung abhängt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.06.2026 um 13:07 Uhr aktualisiert