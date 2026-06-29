Nach Gewalttat in Innsbruck: 25-Jähriger in der Klinik verstorben

Nach einer Messerattacke in einer Innsbrucker Wohnung ist ein 25-Jähriger in der Klinik verstorben. Die Polizei ermittelt wegen Mordes und fahndet nach dem geflüchteten Täter.

Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einer Innsbrucker Wohnung im Bereich der Speckbacherstraße – wir haben berichtet – ist ein 25-jähriger Mann an den Folgen schwerer Stichverletzungen in der Klinik Innsbruck verstorben. Zu dem Vorfall war es am Nachmittag gegen 16 Uhr gekommen, als das spätere Opfer und eine bislang unbekannte Person in einen heftigen Streit gerieten.

Mehrere Messerstiche

Im Zuge jener Konfrontation fügte der Täter dem jungen Österreicher mehrere Messerstiche zu und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Während die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Mord aufgenommen hat und nach dem flüchtigen Täter fahndet, liegt derzeit noch keine nähere Beschreibung des Angreifers vor. Die Identität des verstorbenen 25-Jährigen, welche vorerst unbekannt war, konnte von den Behörden mittlerweile zweifelsfrei geklärt werden.