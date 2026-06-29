Herzstillstand bei Spaziergang: Frau stirbt trotz Reanimation

Im Helenental bei Baden kam es am Sonntag zu einem dramatischen Rettungseinsatz: Eine Frau stürzte auf einem Waldweg, erlitt einen Herzstillstand und verstarb trotz Reanimation vor Ort.

Am Sonntagnachmittag, dem 28. Juni 2026, suchten viele Menschen im Helenental bei Baden (Niederösterreich) Abkühlung. Entlang des Schwechat-Flusses nutzten zahlreiche Spaziergänger die schattigen Plätze. Es war der bislang heißeste Tag des Jahres. Auch ein in Österreich wohnendes chinesisches Ehepaar war dort unterwegs. Auf dem „Wegerl im Helenental“ kam es dann zu dem Notfall. Die bereits erkrankte Frau stürzte während des Spaziergangs und erlitt einen Herzstillstand. Ersthelfer setzten sofort einen Notruf ab und brachten damit die Rettungskette in Gang. Kurz darauf eilten Rettung, Polizei, Feuerwehr und weitere Ersthelfer über die Lebensretter-App zur Unglücksstelle.

Hilfe rasch vor Ort

Die Freiwillige Feuerwehr Baden Weikersdorf und die FF Baden-Stadt wurden zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Wegen der abgelegenen Stelle und der extremen Hitze wurden zusätzliche Helfer für die Reanimation und den späteren Abtransport gebraucht. Einige Kameraden der FF Baden Weikersdorf waren gerade im Feuerwehrhaus, als die Alarmierung eintraf. Dadurch konnte das erste Fahrzeug innerhalb kürzester Zeit ausrücken.

©Bezirksfeuerwehrkommando Baden | 40 Feuerwehrleute standen bei dem dramatischen Einsatz im Helenental im Dienst.

„Rettungsteam vom Roten Kreuz samt Notarzt und einer privaten Ärztin, sowie Einheiten der Polizei vor Ort“

Feuerwehreinsatzleiter Georg Mrvka von der FF Baden Weikersdorf schildert: „Als wird die abgelegene Örtlichkeit auf dem Waldweg – Wegerl im Helenental – direkt neben dem Schwechat-Fluss zu Fuß erreichten, waren ein Rettungsteam vom Roten Kreuz samt Notarzt und einer privaten Ärztin, sowie Einheiten der Polizei vor Ort. Wir erhielten den Auftrag bei der laufenden Reanimation zu unterstützen, einen Sichtschutz zu errichten und zusätzliches Equipment, aus dem weiter weg stehenden RTW, heranzuschaffen“. Weil viele Passanten und Familien in der Nähe waren, achteten die Einsatzkräfte besonders auf die Abschirmung. In beiden Feuerwehren sind auch speziell ausgebildete Rettungssanitäter tätig, die in solchen Lagen helfen können.

Frau verstarb noch an Ort und Stelle

Trotz aller Wiederbelebungsversuche konnte die Frau nicht mehr gerettet werden. Sie verstarb noch vor Ort. Der Ehemann der Verstorbenen war von Anfang an an der Unglücksstelle. Die Feuerwehrleute stellten anschließend den Abtransport vom Einsatzort zur Landesstraße B210 sicher, wo die Bestattung die Verstorbene übernahm. Insgesamt standen 40 ehrenamtliche Helfer der Feuerwehren Baden Weikersdorf und Baden-Stadt im Einsatz.