Pflegekraft hört Hilferufe: Verletzte Frau aus Haus gerettet

In Mödling blieb eine Frau nach einem Sturz im Obergeschoß ihres Hauses liegen. Weil sie nicht mehr öffnen konnte, rückten Feuerwehr, Rettung und Polizei aus.

Um die Mittagszeit wurde die Feuerwehr Mödling am Montag, dem 29. Juni, zu einer Türöffnung für den Rettungsdienst gerufen. Eine Mitarbeiterin eines mobilen Pflegedienstes stand vor dem Haus ihrer Patientin. Die Frau öffnete aber nicht wie gewohnt. Durch ein gekipptes Fenster waren Hilferufe der Bewohnerin zu hören. Die Pflegerin wählte sofort den Notruf. Neben der Feuerwehr Mödling machten sich auch Rettungsdienst und Polizei auf den Weg zum Einsatzort. Vor Ort musste die Feuerwehr die Tür nicht gewaltsam öffnen. Eine Nachbarin hatte in der Zwischenzeit einen Ersatzschlüssel bereitgestellt.

Rettung durchs Fenster

Die Bewohnerin dürfte nach einem Sturz verletzt gewesen sein. Sie konnte dem Pflegedienst deshalb nicht mehr aufmachen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch Notarzt und Sanitäter wurde eine schonende Rettung vorbereitet. Weil das Stiegenhaus eng war, sollte die Patientin über ein Gangfenster aus dem Haus gebracht werden.

©Feuerwehr Mödling | Feuerwehr, Rettung und Polizei standen in Mödling gemeinsam im Einsatz.

Bühne im Einsatz

Dafür brachte die Feuerwehr die Teleskopmastbühne in Stellung. Auch die Halterung für die Krankentrage des Rettungsdienstes wurde montiert. Die Patientin war zu diesem Zeitpunkt bereits in eine Vakuum-Matratze gepackt. Mit Notarztbegleitung wurde sie sicher zum Rettungswagen gehoben. Der Einsatz war nach kurzer Zeit beendet. „Nach knapp einer Stunde konnten alle eingesetzten Kräfte wieder einrücken“, so die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mödling.