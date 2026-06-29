40,1 Grad! Österreich knackt den nächsten Juni-Rekord

Österreich hat am Montag nicht nur geschwitzt, sondern gleich Wettergeschichte geschrieben. Kurz vor 14.40 Uhr wurden in Bad Deutsch-Altenburg 40,1 Grad gemessen. Laut Tauernwetter ist das ein neuer österreichischer Juni-Allzeitrekord. Erstmals wurden in Österreich in einem Juni 40 Grad gemessen. „Wie wir gestern bereits angedeutet hatten, ist heute, am Montag, die 40-Grad-Marke in Österreich nicht nur erneut erreicht, sondern überschritten worden“, erklärt David Kaufmann, Meteorologe bei Tauernwetter.

Glühender Montag

Der Wert wurde laut Tauernwetter bereits verifiziert, es handelt sich aber noch um einen vorläufigen Stationswert. Damit ist Bad Deutsch-Altenburg wieder einmal der Ort, auf den alle Wetteraugen schauen. Schon der österreichische Allzeitrekord stammt von dort: 40,5 Grad wurden am 8. August 2013 gemessen. Ganz so weit ging es am Montag nicht, aber der Rekord kam wieder gefährlich nahe. Oder anders gesagt: Viel Luft nach oben war da wirklich nicht mehr.

Kurze Atempause

Ganz vorbei ist das Schwitzen aber nicht. „Die aktuelle Hitzewelle ist noch nicht zu Ende“, erklärt Kaufmann weiter. In den nächsten Tagen gehen die Temperaturen zwar zurück, doch diese Abkühlung ist nur eine kurze Verschnaufpause. Im Osten Österreichs sinken die Höchstwerte für einige Tage unter 30 Grad. Zwischen Grazer Becken und Lavanttal ist laut Tauernwetter noch offen, ob es überall überhaupt einmal unter 30 Grad bleibt.

Gewitter im Süden

In Kärnten und Osttirol bleibt es vorerst heiß und zunehmend gewittrig. Am Dienstag scheint zunächst verbreitet die Sonne, bis zu 36 Grad sind möglich. Ab Mittag ziehen in den Tauern und in Osttirol erste Gewitter auf. Am Nachmittag und Abend können sich Schauer und Gewitter auf weitere Landesteile ausbreiten, stellenweise auch kräftig mit Hagel und Sturmböen. Auch am Mittwoch wird es im Süden und Osten mit bis zu 35 Grad noch einmal heiß, bevor von Westen her wieder Regen und Gewitter dazukommen.

Neue Hitzeglocke

Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter, die Höchstwerte liegen dann bei 21 bis 29 Grad, vereinzelt auch bei 30 Grad. Am Freitag wird es wieder sommerlich warm mit bis zu knapp über 30 Grad. Danach könnte die Hitze aber wieder nachlegen: „Bereits ab Mitte nächster Woche“ deute sich laut Kaufmann der Aufbau einer neuen Hitzeglocke über West- und Mitteleuropa an. Sicher ist diese Entwicklung noch nicht restlos. Der Meteorologe sagt dazu: „Wir hoffen, dass sich die Prognosen für die übernächste Woche noch etwas abschwächen.“