Von Wien nach Salzburg: Abubakr Barry wird Roter Bulle

Abubakr Barry wird ein Roter Bulle. Der 25-jährige Gambier wechselt von der Wiener Austria zum FC Red Bull Salzburg. Bei den Salzburgern unterschreibt er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Am Montag soll Barry bereits ins Mannschaftstraining einsteigen. Barry bringt Erfahrung aus zwei Jahren in der ADMIRAL Bundesliga mit. Für die Favoritner kam er in dieser Zeit auf 70 Einsätze. Dabei erzielte er sechs Tore und bereitete acht Treffer vor.

Stark im Mittelfeld

Bei Austria Wien fiel Barry vor allem durch seine Zweikampfstärke auf. Auch seine spielerischen Qualitäten im zentralen Mittelfeld werden hervorgehoben. Dazu kommt: Barry ist neunfacher gambischer A-Teamspieler. Bei den Roten Bullen wird er künftig mit der Rückennummer 32 auflaufen.

Mann freut sich

Marcus Mann, Geschäftsführer Sport bei den Roten Bullen, sagt zum Wechsel: „Abu hat in der Bundesliga ja bereits gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Wir sind überzeugt, dass er sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat und das bei uns auch zeigen wird. Wir freuen uns, dass er zum FC Red Bull Salzburg wechselt und am Montag bei uns ins Mannschaftstraining einsteigt.“

© FC Red Bull Salzburg Der 25-jährige Gambier unterschreibt bei den Roten Bullen bis 2029.

„Bin sehr glücklich, dass der Wechsel durch ist“

Auch Barry selbst freut sich über den Schritt nach Salzburg: „Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel durch ist und ich nun beim FC Red Bull Salzburg bin. Ich habe schon recht früh gewusst, dass ich nach Salzburg möchte, diese Entscheidung war für mich sehr klar. Ich kenne den Klub aus den bisherigen Duellen schon ein wenig und weiß, was auf mich zukommt, welcher Fußball hier gespielt wird und was die Ziele sind – nämlich Titel zu gewinnen. Das möchte auch ich, dafür werde ich alles tun.“