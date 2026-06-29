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/ ©Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg bei einem Einsatz.
In Klosterneuburg fuhr ein 84-jähriger Lenker ungebremst in ein Schaufenster.
Klosterneuburg
29/06/2026
Montagvormittag

84-Jähriger fährt ungebremst in ein Schaufenster – Gattin verletzt

In Klosterneuburg ist am Montag ein 84-jähriger Lenker ungebremst in ein Schaufenster gefahren. Seine 86-jährige Gattin wurde verletzt und ins Spital gebracht.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Am Montag, dem 29. Juni 2026, kam es gegen 10.44 Uhr im Stadtgebiet von Klosterneuburg (Niederösterreich) zu einem Unfall. Ein 84-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Tulln fuhr dabei ungebremst in das Schaufenster eines Geschäfts. Laut Polizei dürfte der Mann offensichtlich versehentlich das Gaspedal statt des Bremspedals betätigt haben.

Gattin verletzt

Am Beifahrersitz saß die 86-jährige Gattin des Lenkers. Sie wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die FF Klosterneuburg barg die Frau aus dem Fahrzeug. Anschließend wurde sie mit der Rettung in das Landesklinikum Korneuburg gebracht. Der Lenker gab laut Polizei an, nicht verletzt worden zu sein. Trotzdem wurde er zur medizinischen Abklärung in die Chirurgische Ambulanz des Landesklinikums Klosterneuburg gebracht.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg
Die 86-jährige Beifahrerin wurde verletzt und von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen.
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