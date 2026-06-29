Tödlicher Frontalcrash auf Brennerstraße: Biker geriet auf Gegenfahrbahn

Auf der Brennerstraße in Mutters kam es am Montag zu einem tödlichen Unfall. Ein Motorradfahrer prallte frontal gegen ein Auto und starb noch an der Unfallstelle.

Am Montag, dem 29. Juni 2026, kam es gegen 11.40 Uhr auf der Brennerstraße im Gemeindegebiet von Mutters (Tirol) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Auto und ein Motorrad. Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

In Kurve passierte das Unglück

Ein 63-jähriger Österreicher war laut Polizei mit seinem Wagen auf der Brennerstraße unterwegs. Er fuhr von Süden kommend in Richtung Norden. Zur selben Zeit kam ihm ein Motorradfahrer in die entgegengesetzte Richtung entgegen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Motorradlenker aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto des 63-Jährigen. Der Motorradfahrer kam einige Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen. Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte ihm nicht mehr geholfen werden. Der Autofahrer hatte laut Polizei keine offensichtlichen Verletzungen.

Autofahrer ins Spital eingeliefert

Zur medizinischen Abklärung wurde der 63-Jährige mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete die Sicherstellung beider Fahrzeuge an. Außerdem wurde eine Obduktion des Motorradfahrers angeordnet. Die Brennerstraße war nach dem Unfall längere Zeit nicht befahrbar. „Die Brennerstraße war für ca. 3 Stunden für den kompletten Verkehr gesperrt“, so die Landespolizeidirektion Tirol.