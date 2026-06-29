WM-Fieber wird zur Falle: Fake-Shops und Gewinnspiele im Umlauf

In Österreich nutzen Kriminelle die Fußball-WM 2026 für neue Betrugsmaschen. Besonders im Umlauf: billige Trikot-Shops und ein angebliches Puma-Gewinnspiel auf WhatsApp.

Kriminelle nutzen die Fußball-WM 2026 für Betrug: In Österreich kursieren Fake-Shops für Trikots und ein angebliches Puma-Gewinnspiel, das Kreditkartendaten abgreifen soll.

Kriminelle nutzen die Fußball-WM 2026 für Betrug: In Österreich kursieren Fake-Shops für Trikots und ein angebliches Puma-Gewinnspiel, das Kreditkartendaten abgreifen soll.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada ist in vollem Gange. Genau dieses Fußball-Fieber nutzen Kriminelle jetzt aus. Sie setzen auf günstige Trikots, angebliche Fan-Aktionen und Gewinnspiele, die auf den ersten Blick verlockend wirken. Dahinter stecken laut Watchlist Internet aber Fake-Shops, Abo-Fallen und Phishing-Seiten. Ziel ist es, Geld oder Kreditkartendaten abzugreifen.

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Billige Trikots ganz hoch im Kurs

Besonders häufig tauchen derzeit Fake-Shops für Fußballtrikots auf. Sie locken mit sehr niedrigen Preisen. Original-Trikots kosten mittlerweile rund 100 Euro. Liegt der Preis deutlich darunter, solltest du vorsichtig sein. Auch fehlende Impressen, sehr junge Domains und falsche Adressen sind klare Warnzeichen. Oft verwenden Kriminelle wahllos Privatanschriften. Ein weiteres Zeichen: Sprachmix im Shop. Steht in einem deutschsprachigen Store etwa „Guida de tamanhos“ bei der Größentabelle, ist das ein starkes Warnsignal.

Auch mit fake Puma-Gewinnspielen wird gelockt

Neben Fake-Shops kursiert aktuell auch ein angebliches Puma-Gewinnspiel auf WhatsApp. Beworben wird es als „offizielle Puma Österreich WM-Fan-Aktion 2026″. Als Preise werden unter anderem ein Österreich 2026 Heim-Trikot, Puma-Fußballschuhe, eine Fan-Trainingsjacke oder ein Puma-Gutschein über 300 Euro genannt. Zuerst müssen Teilnehmer vier einfache Fragen beantworten. Danach erscheinen neun Geschenkpakete. Man hat drei Versuche, das richtige Packerl auszuwählen. Am Ende gewinnen angeblich alle.

Betrüger wollen so Daten abgreifen

Nach dem vermeintlichen Gewinn kommt der entscheidende Schritt. Die Teilnehmer sollen die Aktion mit ihren WhatsApp-Kontakten teilen. Erst dadurch soll die Teilnahme bestätigt werden. Tatsächlich ist das ein klassischer Kettenbrief. Danach verlangen die angeblichen Veranstalter die Übernahme des Portos. Bezahlt werden soll mit Kreditkarte. Genau dort greifen die Kriminellen die Kreditkartendaten ab. Laut Analyse ähnelt die Masche stark einer bereits bekannten Bier-Falle. Hinter beiden Fällen dürfte dasselbe Skript stecken.