Rätsel um Handtuch und Rucksack löst Suchaktion am Thiersee aus

Am Montag, dem 29. Juni 2026, meldete sich gegen 8.50 Uhr eine Frau bei der Polizei. Sie hatte im Bereich der Liegeflächen beim Strandbad Ost in Vorderthiersee ein Handtuch und einen Rucksack bemerkt. Auch nach rund einer Stunde lagen die Gegenstände noch immer dort. Eine Person war nicht dabei zu sehen. Daraufhin verständigte die Frau die Polizei. Die Beamten sahen sich im Nahbereich um und sprachen mit Personen vor Ort. Der Besitzer oder die Besitzerin der Gegenstände konnte aber nicht gefunden werden. Bei den Ermittlungen kam heraus, dass der Rucksack offenbar schon am Sonntag, dem 28. Juni, gegen 15 Uhr außerhalb der Liegefläche am Waldrand gelegen war. Gegen 18 Uhr soll er dann an jener Stelle auf der Liegefläche gewesen sein, an der er später auffiel.

See abgesucht

Aufgrund dieser Umstände startete die Polizei eine Suchaktion. Auch zwei Polizeispürhunde waren im Einsatz. Zusätzlich wurden die Wasserrettung Kufstein und der Wasserdienst der Feuerwehr Kirchbichl alarmiert. Zwischen 11.50 und 12.40 Uhr wurde der Thiersee mit zwei Wasserbooten abgesucht. Bis dato wurde laut Polizei nichts gefunden, das auf einen Unglücksfall hindeutet. Dennoch bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas zu den Gegenständen oder zur Suchaktion sagen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Kufstein melden.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Kufstein ist unter der Telefonnummer 059133 / 7210 erreichbar. „Neben der Polizei war auch die Polizeidiensthundeinspektion mit 2 Polizeispürhunden, die Wasserrettung Kufstein sowie der Wasserdienst der Feuerwehr Kirchbichl im Einsatz“, so die Landespolizeidirektion Tirol.