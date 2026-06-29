So endet Österreich gegen Spanien

Wenn am Donnerstag Abend Österreich als krasser Außenseiter gegen Spanien spielen wird, wird die Nation wieder mitfiebern. Was sagt die künstliche Intelligenz zu diesem Fußballspiel, wie wird es enden? 5 Minuten fragte die KI.

Für Chatgpt ist es klar: 2:1 für Spanien. Hier die Begründung der künstlichen Intelligenz: „Ich rechne mit einem engen Spiel, in dem Österreich kämpferisch überzeugt, Spanien sich am Ende aber knapp durchsetzt.“ Die Wahrscheinlichkeit eines spanischen Sieges beziffert die KI mit 60 bis 65 Prozent, also gar nicht so extrem hoch.

Gemini liefert kein konkretes Ergebnis

Gemini von Google lässt sich auf kein Ergebnis ein, sondern stellt nur lapidar fest: „Die Spanier gehen als amtierender Europameister und spielbestimmendes Ballbesitz-Team als klarer Favorit in die Partie. Internationale Experten und Buchmacher sehen die „Furia Roja“ im Vorteil, da sie im bisherigen Turnierverlauf die reifere Spielkontrolle zeigten.“