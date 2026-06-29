Warnstufe „rot“: Gewitter und Hagel ziehen über Österreich

In weiten Teilen Österreichs heißt es am Montagabend aufpassen: Laut Unwetterzentrale gibt es in mehreren Bundesländern Unwetterwarnungen wegen Gewittern und Hagel. Auch die Nacht bleibt teils unruhig.

Am Montagabend, dem 29. Juni, zeigt sich die Wetterlage in Österreich angespannt. Laut Unwetterzentrale Österreich gelten in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten Unwetterwarnungen wegen Gewittern und Hagel. Für Wien gibt es eine Vorwarnung. Im Burgenland liegen laut den Angaben keine Warnungen vor.

©UWZ Laut Unwetterzentrale Österreich gelten am Montagabend in mehreren Bundesländern Warnungen vor Gewittern und Hagel. Im Burgenland liegen keine Warnungen vor.

Gewittergefahr steigt

Wie die GeoSphere Austria für Montag, den 29. Juni 2026, meldet, waren in der Westhälfte bereits erste Schauer und Gewitter aktiv. Weiter im Osten war es bis Mittag noch sehr sonnig. Ab Mittag bildeten sich aber auch dort ausgehend vom Bergland hochreichende Quellwolken. Damit nahm die Gewittergefahr generell zu. Stellenweise sind laut GeoSphere Austria kräftige Gewitter mit Starkregen und lokalen Sturmböen zu erwarten. Am längsten sonnig blieb es ganz im Osten. Dort war die Gewittergefahr auch am geringsten. In der Nähe von Schauern oder Gewittern können kräftige Böen auftreten. Der Wind dreht dabei vorübergehend auf westliche Richtungen. Trotz der Gewitter bleibt es heiß. Die Tageshöchstwerte lagen laut GeoSphere Austria von West nach Ost zwischen 26 und rund 39 Grad. Dazu kommt feuchtere Luft. Durch die Schwüle fühlt sich die Hitze noch drückender an. Besonders im Osten bleibt es auch in der Nacht am wärmsten.

Nacht bleibt unruhig

In der Nacht auf Dienstag gibt es zunächst noch Gewitter vom Nachmittag. Diese lassen erst nach und nach nach. Abseits der Gewitter verläuft die Nacht meist ungetrübt und sternenklar. In Gewitternähe sind anfangs noch kräftige Böen möglich. Am Dienstag startet der Tag meist sehr sonnig, ab Mittag entstehen aber wieder Quellwolken. Vor allem im Bergland sind Regenschauer und Gewitter möglich, lokal können sie kräftig ausfallen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.06.2026 um 19:02 Uhr aktualisiert