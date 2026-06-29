Parlament spart Millionen: Wo jetzt gekürzt wird

In Wien wurde am Montag, 29. Juni, das Doppelbudget 2027/28 beraten. Im Parlament wird gekürzt, die Präsidentschaftskanzlei bekommt leicht mehr Geld - vor allem wegen höherer Personalkosten.

Der Budgetausschuss des Nationalrats hat heute in Wien mit den Detailberatungen zum Doppelbudget 2027/28 gestartet. Den Anfang machte traditionell das Parlamentsbudget. Für die Gesetzgebung sind 2027 rund 276 Millionen Euro und 2028 rund 278 Millionen Euro vorgesehen. 2026 waren noch 282,4 Millionen Euro budgetiert. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) sprach im Ausschuss von „rigorosen Sparmaßnahmen“. Laut ihm seien bereits mehr Einsparungen erreicht worden, als im Einsparpfad der Bundesregierung vorgesehen waren.

Weniger Stellen geplant

Größere Investitionen sind im Parlament derzeit nicht geplant. Auch neue Vorhaben haben laut Strategiebericht keinen Spielraum. Die Einsparungen von 2026 auf 2027 liegen bei insgesamt 2,3 Prozent. Möglich werden sie unter anderem durch niedrigere Kosten bei Werkleistungen für Untersuchungsausschüsse und geringere Ruhebezüge von Abgeordneten. Beim Personal soll ab 2028 weiter gespart werden: Der Personalplan sieht derzeit 509 Planstellen vor, 2028 sollen es 502 sein, bis 2031 nur mehr 480. Laut Rosenkranz sollen auch in Zusammenhang mit Pensionierungen 29 Planstellen eingespart werden.

„Altehrwürdiges“ Parlament wird sich vor KI nicht verschließen

Im Ausschuss ging es auch um Leih- und Werkverträge. Derzeit gibt es laut Rosenkranz 105 freie Dienstnehmende mit einem Volumen von 3 Millionen Euro jährlich. Dazu kommen 135 Arbeitsleihen mit rund 11 Millionen Euro pro Jahr. Sie werden vor allem in den Bereichen IKT, Verwaltungs- und Projektinnovation sowie für Erklärerinnen und Erklärer und Führungen eingesetzt. Auch künstliche Intelligenz war Thema: Das „altehrwürdige“ Parlament werde sich ihr nicht verschließen, sagte Rosenkranz. Eingesetzt werde sie bereits etwa beim Protokoll und in der Softwareentwicklung.

Mehr Demokratie

Ein Schwerpunkt bleibt die Demokratiebildung. 2025 nahmen mehr als 15.000 Personen an 759 Workshops der Demokratiewerkstatt teil – vor Ort und online. Demnächst soll es auch Formate in leichter Sprache geben. Die Workshops zur Antisemitismusprävention wurden überarbeitet. Die Demokratiewebstatt soll mit neuen Online-Angeboten neu gestaltet werden, der Relaunch ist mit 1,5 Millionen Euro budgetiert. Das Interesse am Hohen Haus ist weiter groß: 2025 gab es 12.700 Führungen mit mehr als 72.000 Teilnehmenden. Insgesamt kamen über 470.000 Gäste, das waren 15 Prozent weniger als 2024.

Kanzlei und Reisen

Auch die Präsidentschaftskanzlei wurde beraten. Für sie sind 2027 und 2028 jeweils rund 12,3 Millionen Euro vorgesehen. Gegenüber 2026 ist das 2027 ein Plus von 0,12 Millionen Euro oder 0,9 Prozent. Grund dafür sind laut Budgetdienst vor allem steigende Personalkosten durch gesetzliche Gehaltsanpassungen. Die Ausgaben machen rund 0,01 Prozent der Gesamtauszahlungen 2027 aus. Für Reisen im In- und Ausland sind rund 10 Prozent des Kanzlei-Budgets vorgesehen, also 1,25 Millionen Euro pro Jahr. Cyberangriffe auf die Präsidentschaftskanzlei nannte Staatssekretär Alexander Pröll eine „ernstzunehmende Bedrohung“. Doris Schmidauer begleite den Bundespräsidenten bei Einladungen und sei Teil von Delegationen; eine Kostenaufstellung zu ihrem Büro soll nachgereicht werden.