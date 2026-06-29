Trotz Mietbremse: Mieter zahlen 168 Millionen Euro zu viel

Die Mietbremse ist da, doch laut Arbeiterkammer bleibt das Problem für viele Mieter bestehen. Bei befristet vermieteten privaten Altbauwohnungen sollen in Österreich im Jahr 2025 fast 168 Millionen Euro zu viel bezahlt worden sein. Die AK beruft sich dabei auf neue Berechnungen auf Basis des Mikrozensus der Statistik Austria. Besonders betroffen sind befristete Verträge im privaten Altbau. Dort sollen unrechtmäßige Aufschläge im Schnitt 27 Prozent ausmachen.

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Viele Befristungen

Bei bestehenden privaten Mietverträgen ist laut AK österreichweit jeder zweite Vertrag zeitlich begrenzt. Konkret nennt die AK 407.000 von rund 815.000 Verträgen. Bei neuen privaten Mietverträgen sollen sogar drei von vier befristet vergeben werden, rund 125.000 von knapp 164.000. Eigentlich müsste es bei befristeten Mieten im geregelten Altbausegment einen gesetzlichen Abschlag von 25 Prozent geben. Laut AK passiert das aber meist nicht.

1.600 Euro zu viel Miete pro Jahr

Für Betroffene geht es nicht um kleine Beträge. Lukas Tockner, Wohnpolitikexperte der AK, rechnet vor: „Das bedeutet für eine:n betroffene:n Mieter:in, dass er:sie durchschnittlich rund 1.600 Euro zu viel Miete im Jahr hinlegt, inklusive der Umsatzsteuer, die auf den erhöhten Mietzins noch draufkommt. Die Vermieter kassieren von den Betroffenen unrechtmäßige Aufschläge von im Schnitt schockierenden 27 Prozent“. Dazu kommen laut AK unfaire Lagezuschläge, etwa bei Neuverträgen. Wie viel Geld am Ende auf dem Spiel steht, zeigen Fälle aus der AK Wohnberatung. Eine Mieterin, Frau S., wohnte seit 2011 in einer rund 111 Quadratmeter großen Wohnung. Ihr befristeter Vertrag wurde zweimal verlängert, die „nackte“ Miete stieg von rund 869 Euro auf rund 1.181 Euro. Nach einem Verfahren im Rahmen des AK Altbau-Mietenchecks erhielt sie vor der Schlichtungsstelle 42.000 Euro zurück. Ein weiterer Mieter, Herr R., bekam nach einem Verfahren im Jahr 2025 insgesamt 28.500 Euro zurück.

„Mietbremse greift, aber Mieter erleben einen Preisschock“

Die AK verlangt strengere Regeln gegen Mietwucher, ein Aus für viele Befristungen und begrenzte Lagezuschläge. Thomas Ritt, Leiter der AK Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen, sagt: „Die Mietbremse greift, aber Mieter erleben einen Preisschock! Solange befristete Verträge in privaten Altbauten sie erpressbar machen, illegale Überzahlungen keine Konsequenzen haben und Mietwucher straffrei bleibt, werden Mieter:innen abgezockt. Das sind keine Einzelfälle – das ist ein System! Es muss sich rasch was ändern!“