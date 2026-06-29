Bis zu 38 Grad: Hitze und Gewittergefahr am Dienstag in Österreich

Der Dienstag, 30. Juni, beginnt in Österreich verbreitet sonnig. „Zunächst scheint durchwegs die Sonne, lediglich im Westen zeigen sich bereits mehr Wolken“. so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Tagesverlauf entstehen vor allem über den Bergen wieder teils hochreichende Quellwolken. Dort steigt die Gewitterneigung deutlich an. Abseits von Gewittern weht der Wind schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen 28 bis 38 Grad, am heißesten wird es im Osten.