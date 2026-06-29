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/ ©Thomas Kaiser
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Boot am Weissensee.
Viel Sonne, große Hitze und Gewittergefahr über den Bergen prägen den Dienstag in Österreich.
Österreich
29/06/2026
Prognose

Bis zu 38 Grad: Hitze und Gewittergefahr am Dienstag in Österreich

Österreich startet am Dienstag sonnig, später steigt über den Bergen die Gewittergefahr. Dazu bleibt es heiß.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Der Dienstag, 30. Juni, beginnt in Österreich verbreitet sonnig. „Zunächst scheint durchwegs die Sonne, lediglich im Westen zeigen sich bereits mehr Wolken“. so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Tagesverlauf entstehen vor allem über den Bergen wieder teils hochreichende Quellwolken. Dort steigt die Gewitterneigung deutlich an. Abseits von Gewittern weht der Wind schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen erreichen 28 bis 38 Grad, am heißesten wird es im Osten.

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