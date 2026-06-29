Dramatischer Badeunfall: 18-Jähriger musste reanimiert werden

Ein Badeausflug an der Bregenzer Ach nahm am Montagnachmittag ein dramatisches Ende: Ein 18-Jähriger geriet beim Schwimmen in Not und musste von seinen Freunden sowie Ersthelfern reanimiert werden.

Am Montagnachmittag, 29. Juni. war ein 18-jähriger Mann mit zwei Freunden an der Bregenzer Ach auf Höhe der Fahrradbrücke. Die Männer konsumierten im Laufe des Nachmittags auch Alkohol, wie die Polizei berichtet. Der junge Mann schwamm dann etwas abseits von den anderen. Plötzlich schlug er mehrfach mit den Händen auf die Wasseroberfläche, als ob er sich nicht mehr über Wasser halten könne. Da er dies zuvor bereits des Öfteren aus Spaß gemacht hatte, erkannten seine Freunde die Situation nicht sofort.

18-Jähriger musste nach Badeunfall reanimiert werden

Als sich der 18-Jährige nicht mehr bewegte und zwischen zwei Steinen hängen blieb, erkannten sie den Ernst der Lage und begaben sich zu ihm. Das Gesicht des Mannes befand sich teilweise unter Wasser und er zeigte keine Reaktion mehr. Die Freunde zogen ihn auf einen Stein und begannen mit den Reanimationsmaßnahmen. Der Mann erbrach Wasser und kam kurzzeitig zu sich, bevor er erneut bewusstlos wurde. Weitere Zeugen setzten einen Notruf ab und halfen dabei, den Mann ans Ufer zu bringen. Ein Ersthelfer führte einen Notfallcheck durch und verabreichte fünf Initialbeatmungen. Der Mann erbrach erneut und kam wieder zu Bewusstsein.

Krankenhaus-Transport von Polizei begleitet

Während der Behandlung durch den Rettungsdienst zeigte der Mann wiederholt ein aufbrausendes Verhalten, weshalb ihm ein Beruhigungsmittel verabreicht werden musste. Der Transport in das Krankenhaus Bregenz musste zudem von der Polizei begleitet werden.