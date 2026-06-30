Mure erfasst Linienbus: Vier Menschen aus Schlammfalle gerettet

Heftige Unwetter haben am Montagabend das Stanzertal schwer getroffen. Ein Linienbus wurde von einer Mure erfasst und musste von der Feuerwehr geräumt werden.

Nach starken Niederschlägen kam es am Montag, dem 29. Juni 2026, gegen 20.20 Uhr im Tiroler Stanzertal zu mehreren Murenabgängen. Geröll und Schlamm verschütteten unter anderem die B171 und die L68. Besonders dramatisch wurde die Lage auf der Gemeindestraße zwischen Schnann und Flirsch.

Bus stand plötzlich im Wasser und Schlamm

Dort wurde ein taleinwärts fahrender Linienbus von den Wassermassen und dem Schlamm der „Hohen Riefe“ erfasst. Das Gemisch aus Wasser und Geröll erreichte auf der Straße eine Höhe von rund 80 Zentimetern und drang in den Bus ein. Der 49-jährige Busfahrer sowie drei Fahrgäste – ein 31-jähriger Mann aus dem Iran, eine 39-jährige Frau und ein 14-Jähriger – mussten von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Die drei Fahrgäste blieben unverletzt. Der Busfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Zams gebracht.

Straßen gesperrt

Die betroffene Gemeindestraße sowie die L68 blieben über Nacht gesperrt. Die Wohnhäuser im betroffenen Bereich waren ab 21.30 Uhr über Umleitungen durch die S16 erreichbar. Die B171 konnte bis 22.20 Uhr geräumt und wieder für den Verkehr freigegeben werden. Am Dienstag soll nach einer weiteren Lagebeurteilung schweres Räumgerät zum Einsatz kommen.