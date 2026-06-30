Vorsicht, Bankkunden: So versuchen Betrüger, an eure Daten zu kommen

Warnwelle für Bankkunden: Unter dem Vorwand einer pushTAN-Aktivierung versuchen Betrüger derzeit, Raiffeisen-Konten zu plündern. Experten erklären, woran man die gefälschten Nachrichten sofort erkennt.

Betrugswelle in Österreich: Kriminelle nehmen derzeit Kunden der Raiffeisen Bank ins Visier. Wie die Experten der Plattform „Watchlist Internet“ in einer aktuellen Warnung mitteilen, kursieren gefälschte E-Mails, die täuschend echt wirken und sensible Kontodaten abgreifen wollen.

Die Masche mit der pushTAN

Unter dem alarmierenden Betreff „Bitte handeln Sie jetzt: pushTAN-Dienst aktivieren“ versuchen die Täter, Druck aufzubauen. In der Nachricht wird behauptet, dass die Bank aufgrund potenzieller betrügerischer Aktivitäten ein neues System eingeführt habe. Die Empfänger werden aufgefordert, einen Link anzuklicken. Das Problem: Die Mails sind optisch perfekt auf das Design und die Logos der Raiffeisen Bank abgestimmt. Wer den Link anklickt, landet auf einer gefälschten Website. Dort wollen die Kriminellen persönliche Daten und Kontoinformationen abfangen, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.

So durchschaust du den Betrug

Die Experten von „Watchlist Internet“ raten zu dringender Vorsicht und geben klare Verhaltensregeln aus:

Absender prüfen: Oft fehlt die offizielle Domain wie @raiffeisen.at.

Oft fehlt die offizielle Domain wie @raiffeisen.at. URL kontrollieren: Die Webadresse der gefälschten Seiten weicht vom Original ab.

Die Webadresse der gefälschten Seiten weicht vom Original ab. Keine Dateneingabe via Mail: Seriöse Banken fordern niemals per E-Mail zur Eingabe von Passwörtern oder Zugangsdaten auf.

Seriöse Banken fordern niemals per E-Mail zur Eingabe von Passwörtern oder Zugangsdaten auf. Banking-App nutzen: Im Zweifel direkt in der offiziellen App nachsehen, ob dort eine Nachricht vorliegt.

Im Zweifel direkt in der offiziellen App nachsehen, ob dort eine Nachricht vorliegt. Wie die Raiffeisen Bank auf ihrer offiziellen Sicherheitsseite informiert, gilt im Zweifelsfall: „Finger weg von Links und direkt bei der Bank nachfragen.“

Daten eingegeben? Das ist jetzt zu tun

Wer bereits in die Falle getappt ist und seine Daten auf der Fake-Seite eingegeben hat, muss schnell handeln. Laut den Verbraucherschützern sollte umgehend die Bank kontaktiert werden, um das Konto oder die Karten sperren zu lassen. Zudem wird geraten, wachsam zu bleiben, da Kriminelle oft versuchen, die Daten für weitere Betrugsmaschen zu nutzen. Der letzte Schritt sollte immer der Weg zur Polizei sein, um Anzeige zu erstatten.