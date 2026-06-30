Wetter in Österreich: Nach der Rekordhitze drohen jetzt Wärmegewitter

Österreich steht nach den extrem heißen Tagen vor einem Wetterumschwung. Meteorologen der GeoSphere warnen vor kräftigen Wärmegewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen – lokal kann es besonders heftig werden.

Nach mehreren sehr heißen Tagen mit teils bis zu 38 Grad steht Österreich vor einem Wetterumschwung. Besonders in den westlichen Bundesländern ist die Gewittergefahr in den kommenden 24 bis 48 Stunden erhöht, später betrifft es auch weitere Teile des Landes. Lokal sind dabei Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Dienstag mit hohen Temperaturen und ersten Gewittern

Am Dienstag startet der Tag vielerorts noch sonnig. Im Westen, etwa in Vorarlberg, Tirol und Salzburg, können sich im Laufe des Nachmittags erste kräftige Gewitter bilden. Im Osten, also in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, bleibt es meist länger sonnig, gleichzeitig werden dort erneut Höchstwerte um 35 bis 38 Grad erreicht.

Gewitter können lokal heftig ausfallen

Bei Wärmegewittern ist das Risiko für kurze, aber intensive Niederschläge besonders hoch. Wenn Gewitterzellen nur langsam ziehen, können innerhalb kurzer Zeit 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter zusammenkommen. Dadurch steigt vor allem lokal die Gefahr von Überflutungen, begleitet von Hagel und Böen um 70 km/h oder mehr.

Mittwoch bringt den Umschwung

Am Mittwoch zieht eine Störung über Österreich. Im Westen beginnt der Tag bereits regnerisch, später breiten sich Schauer und Gewitter auf viele Bundesländer aus, darunter auch Oberösterreich, die Steiermark und Kärnten. Die Temperaturen gehen dabei von Westen her zurück und liegen im Tagesverlauf vielerorts nur noch zwischen 24 und 34 Grad.

Donnerstag deutlich angenehmer

Ab Donnerstag wird es vorübergehend wieder ruhiger und etwas kühler. In den meisten Regionen sind dann Werte zwischen 22 und 28 Grad möglich, besonders im Norden und entlang der Alpennordseite können aber noch einzelne Schauer auftreten.