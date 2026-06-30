Neue Milliarden-Schulden: Österreichs Schuldenberg wächst

Österreich hat zu Beginn des Jahres 2026 kräftig neue Schulden angehäuft. Wie die Statistik Austria am heutigen Dienstag bekannt gab, kletterte der Schuldenstand im ersten Quartal um Milliarden nach oben.

Die Republik Österreich hat zu Beginn des Jahres 2026 neue Verbindlichkeiten aufgenommen. Wie die Statistik Austria in einer aktuellen Pressemitteilung am heutigen Dienstag, dem 30. Juni 2026, vermeldet, betrug der öffentliche Schuldenstand Ende März bereits 431,4 Milliarden Euro. Das bedeutet ein Plus von 13,3 Milliarden Euro im Vergleich zum Jahresende 2025.

„Österreich hat weiter Schulden aufgebaut“

Das öffentliche Defizit lag im ersten Quartal bei 7,3 Milliarden Euro, was 5,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht. Immerhin: Im ersten Quartal des Vorjahres hatte das Defizit noch bei 7,1 Prozent gelegen. Die fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, Manuela Lenk, erklärt dazu in der Aussendung: „Österreich hat zu Jahresbeginn 2026 weiter Schulden aufgebaut. Ende März beliefen sich die Verbindlichkeiten des Staates auf 431,4 Milliarden Euro. Das sind um 13,3 Milliarden Euro mehr als am Ende des Vorquartals.“ Die Schuldenquote – also das Verhältnis der Schulden zur gesamten Wirtschaftsleistung – stieg dadurch von 81,5 Prozent auf aktuell 83,5 Prozent an.

Bund sorgt für das größte Plus

Laut den offiziellen Daten entfiel der größte Brocken des Schuldenanstiegs auf den Bundessektor, wo 14,1 Milliarden Euro an neuen Verbindlichkeiten hinzukamen. Das Geld wurde laut den Statistikern einerseits zur Finanzierung des laufenden Defizits genutzt, andererseits aber auch, um die Einlagen stark zu erhöhen. Mit dieser Reserve stellt der Bund vorsorglich Liquidität sicher. Auch die Bundesländer (plus 0,7 Milliarden Euro) und die Gemeinden (plus 0,2 Milliarden Euro) mussten ihre Schulden teils erhöhen, um Budgetlöcher zu stopfen. Nur im Sozialversicherungssektor kam es zu einer Reduktion, was von den Experten aufgrund üblicher unterjähriger Schwankungen jedoch als reine Momentaufnahme eingestuft wird. Den Gesamteinnahmen des Staates von 60,5 Milliarden Euro standen im ersten Quartal Ausgaben in der Höhe von 67,8 Milliarden Euro gegenüber.