ÖAMTC warnt: Diese Sommer-Wochenenden werden zur Geduldsprobe

Mit dem Ferienbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten am Freitag die Sommerferien. Zum Auftakt rechnet der ÖAMTC noch mit einer entspannten Verkehrslage. Im Laufe des Sommers dürfte sich das jedoch ändern.

Mit Beginn der Sommerferien nimmt der Reiseverkehr in Österreich langsam Fahrt auf. Die längsten Staus werden jedoch erst Ende Juli und Anfang August erwartet.

Mit Beginn der Sommerferien nimmt der Reiseverkehr in Österreich langsam Fahrt auf. Die längsten Staus werden jedoch erst Ende Juli und Anfang August erwartet.

Am Freitag, 3. Juli, beginnen in Ostösterreich die Sommerferien. Laut ÖAMTC wird der Ferienstart heuer voraussichtlich noch ohne größere Staus über die Bühne gehen. Viele Menschen aus dem Großraum Wien dürften ihre Reise noch verschieben und stattdessen Veranstaltungen wie das Donauinselfest besuchen.

Stau-Höhepunkt erst Ende Juli

Mit zunehmender Urlaubssaison wird das Verkehrsaufkommen jedoch Woche für Woche steigen. Die stärksten Verzögerungen erwartet der ÖAMTC zwischen Ende Juli und Mitte August, wenn zahlreiche Urlauber Richtung Süden unterwegs sind. Danach sorgen der Urlauberschichtwechsel und ab September der Rückreiseverkehr in Richtung Norden für volle Straßen.

Dann wird es besonders voll Vor allem drei Termine gelten als besonders stauträchtig: 18. Juli: Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen

Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen 1. August: Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg

Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg 15. August: Ferragosto in Italien

Diese Strecken werden zur Geduldsprobe Besonders auf den klassischen Nord-Süd-Routen ist mit Verzögerungen zu rechnen. Dazu zählen: A13 Brenner Autobahn und B179 Fernpassstraße in Tirol

und in Tirol A10 Tauern Autobahn und A11 Karawanken Autobahn

und A9 Pyhrn Autobahn mit Tunnel- und Baustellenbereichen

mit Tunnel- und Baustellenbereichen Westautobahn-Achse zwischen Suben, Linz, Wien und Nickelsdorf

zwischen Suben, Linz, Wien und Nickelsdorf A23 Südosttangente und A4 Ost Autobahn im Großraum Wien Auch Baustellen, Tunnel und Mautstellen könnten zu längeren Wartezeiten führen.

Großveranstaltungen sorgen zusätzlich für Verkehr

Neben dem Reiseverkehr werden im Sommer auch mehrere Großveranstaltungen für volle Straßen sorgen. Dazu zählen unter anderem die Tour of Austria, das Electric Love Festival, die Anreise zum Formel-1-Rennen in Budapest, das Frequency Festival, der Ironman Zell am See sowie später im September die MotoGP am Red Bull Ring.