ÖAMTC warnt: Diese Sommer-Wochenenden werden zur Geduldsprobe
Mit dem Ferienbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten am Freitag die Sommerferien. Zum Auftakt rechnet der ÖAMTC noch mit einer entspannten Verkehrslage. Im Laufe des Sommers dürfte sich das jedoch ändern.
Am Freitag, 3. Juli, beginnen in Ostösterreich die Sommerferien. Laut ÖAMTC wird der Ferienstart heuer voraussichtlich noch ohne größere Staus über die Bühne gehen. Viele Menschen aus dem Großraum Wien dürften ihre Reise noch verschieben und stattdessen Veranstaltungen wie das Donauinselfest besuchen.
Stau-Höhepunkt erst Ende Juli
Mit zunehmender Urlaubssaison wird das Verkehrsaufkommen jedoch Woche für Woche steigen. Die stärksten Verzögerungen erwartet der ÖAMTC zwischen Ende Juli und Mitte August, wenn zahlreiche Urlauber Richtung Süden unterwegs sind. Danach sorgen der Urlauberschichtwechsel und ab September der Rückreiseverkehr in Richtung Norden für volle Straßen.
Dann wird es besonders voll
Vor allem drei Termine gelten als besonders stauträchtig:
- 18. Juli: Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen
- 1. August: Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg
- 15. August: Ferragosto in Italien
Diese Strecken werden zur Geduldsprobe
Besonders auf den klassischen Nord-Süd-Routen ist mit Verzögerungen zu rechnen. Dazu zählen:
- A13 Brenner Autobahn und B179 Fernpassstraße in Tirol
- A10 Tauern Autobahn und A11 Karawanken Autobahn
- A9 Pyhrn Autobahn mit Tunnel- und Baustellenbereichen
- Westautobahn-Achse zwischen Suben, Linz, Wien und Nickelsdorf
- A23 Südosttangente und A4 Ost Autobahn im Großraum Wien
Auch Baustellen, Tunnel und Mautstellen könnten zu längeren Wartezeiten führen.
Großveranstaltungen sorgen zusätzlich für Verkehr
Neben dem Reiseverkehr werden im Sommer auch mehrere Großveranstaltungen für volle Straßen sorgen. Dazu zählen unter anderem die Tour of Austria, das Electric Love Festival, die Anreise zum Formel-1-Rennen in Budapest, das Frequency Festival, der Ironman Zell am See sowie später im September die MotoGP am Red Bull Ring.